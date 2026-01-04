Své rodiče jsem dost trápil. A stydím se, jaký jsem táta. Zpověď herce Jana Vlasáka

Premium

Fotogalerie 22

Ten den mu na parkovišti někdo odřel auto, ale vzal to úplně v pohodě. „Vždyť jsou to jen plechy a nikomu se nic nestalo,“ vyprávěl herec JAN VLASÁK (82). Zato když jsme probírali témata jako stárnutí a odcházení anebo když bilancoval svůj život a kariéru, občas se smutku nevyhnul. Pak to ale vždycky přebil nějakou úlevnou hláškou. „Humor je velká zbraň,“ říká s úsměvem. Co si myslí o „podzimu života“? Na co se těší? A který dárek mu v životě udělal největší radost? | foto: Anna Kristová, MAFRA

Milan Eisenhammer
Ten den mu na parkovišti někdo odřel auto, ale vzal to úplně v pohodě. Zato když jsme probírali témata jako stárnutí a odcházení anebo když bilancoval svůj život a kariéru, občas se herec Jan Vlasák smutku nevyhnul. Pak to ale vždycky přebil nějakou úlevnou hláškou. „Humor je velká zbraň,“ říká s úsměvem. Co si myslí o „podzimu života“? Na co se těší? A který dárek mu v životě udělal největší radost?

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Co je vaší nejranější vzpomínkou z dětství? Co si vybavíte jako malý kluk?
Jeden z takových úplně iniciačních zážitků mám pořád v hlavě – jsou mi tak tři čtyři roky a jsem přivázaný k vysokému ořešáku na našem dvorku. Jako ten pes u boudy, na provaze. Vedle mě stojí kamarád Karel, který bohužel teď nedávno umřel, a ten tenkrát třímá v ruce nějakou kudličku, kterou ten provaz pižlá, až ho konečně přeřízne.

Chtěl jsem být big boy, slavnej herec. Krátce po seznámení jsem jí udělal dítě. Díky tomu jsem musel hodně rychle dospět.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Připomeňte si život filmové hvězdy Brigitte Bardotové

Nejčtenější

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

S pivem a nahoře bez. Heidi Klumová si užívá dovolenou ve vlnách Karibiku

Topmodelka Heidi Klumová a její manžel Tom Kaulitz na dovolené v Karibiku...

Topmodelka Heidi Klumová (52) si dopřává slunečné chvíle na karibském ostrově Svatý Bartoloměj se svým manželem, muzikantem Tomem Kaulitzem (36). Během relaxačního pobytu se německá hvězda rozhodla...

To jsme s Kordulou ještě nezažily, přiznává Veronika Žilková. Partner se o ně postaral

Kordula Stropnická a Veronika Žilková (Karlovy Vary, 7. července 2022)

Láska dělá divy. V jakémkoliv věku. Veronika Žilková (64) se pod vlivem svého partnera Ivana Hubače (72) vzdává masa. „Ivan je vegetarián, takže končím se steaky, což je vlastně dobře, kvůli...

Kelly Brooková předvádí v reality show z džungle odvahu i své výrazné přednosti

Kelly Brooková v pořadu ‚I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!’ (2025)

Moderátorka a někdejší glamour modelka Kelly Brooková (46) znovu dokazuje, že výzev se rozhodně nebojí. Tentokrát přijala účast v oblíbené britské reality show I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!,...

Ivan Trojan ukázal své čtyři syny. Podoba s rodiči je zřejmá na první pohled

Ivan Trojan (Karlovy Vary, 8. července 2025)

Ivan Trojan (61) patří dlouhodobě k nejvýraznějším osobnostem českého filmu a divadla. Přestože je jeho profesní život velmi viditelný, ten soukromý si pečlivě chrání. S bývalou manželkou, herečkou...

Své rodiče jsem dost trápil. A stydím se, jaký jsem táta. Zpověď herce Jana Vlasáka

Premium
Ten den mu na parkovišti někdo odřel auto, ale vzal to úplně v pohodě....

Ten den mu na parkovišti někdo odřel auto, ale vzal to úplně v pohodě. Zato když jsme probírali témata jako stárnutí a odcházení anebo když bilancoval svůj život a kariéru, občas se herec Jan Vlasák...

4. ledna 2026

Není mamánek, jenom máme skvělý vztah, říká o Muži roku jeho matka

Muž roku 2025 Jiří Veselý a jeho maminka Martina Veselá

Už když získal titul Muž roku 2025, Jiří Veselý (28) říkal, že nejdůležitějším člověkem v jeho životě je jeho maminka Martina (54). Oba nyní v rozhovoru pro Magazín DNES promluvili nejen o svém...

4. ledna 2026

Cítím se pořád stejně praštěná a naivní jako kdysi, směje se Naďa Konvalinková

Premium
„Pokud se nehlásí moje klouby, věk si ani nepřipouštím. Cítím se pořád stejně...

Seděly jsme s Naďou Konvalinkovou v tichu jejího pražského bytu a z čajové konvice se příjemně kouřilo. Na konci starého a prahu nového roku jsme měly bilancovat. Ale moc nám to nešlo. Zato jsme...

3. ledna 2026

Dělal naschvály režimu, po okupaci přišel Weigel o práci. U Cimrmanů začal jako grafik

Premium
Herec Divadla Járy Cimrmana Jaroslav Weigel v roce 2010

Nápad je jako ryba v potoce, člověk ji rychle zpozoruje, ale těžko se jí zmocní. Pokud se podržíme jeho vlastního citátu, tak Jaroslav Weigel byl velmi dobrý rybář. Druhým domovem se mu stalo divadlo...

3. ledna 2026

Hvězda seriálu Smallville promluvila po propuštění z vězení, pomáhala řídit sektu

Americká herečka Allison Macková v seriálu Smallville

Herečka Allison Macková, někdejší tvář seriálu Smallville, se po propuštění z vězení znovu dostává do centra pozornosti. Poprvé veřejně promluvila o své roli v nechvalně známé organizaci NXIVM,...

3. ledna 2026  12:12

Česko-Slovenský ples. Inspirujte se u známých tváří, v jakém outfitu zazářit

Móda na Česko-Slovenském plese v Praze (1. února 2025)

Dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu přivítá své hosty 7. února 2026 v prostorách Obecního domu v Praze. Za více než dekádu si vybudoval pověst akce, která spojuje kulturu, eleganci a přátelství....

3. ledna 2026

To jsme s Kordulou ještě nezažily, přiznává Veronika Žilková. Partner se o ně postaral

Kordula Stropnická a Veronika Žilková (Karlovy Vary, 7. července 2022)

Láska dělá divy. V jakémkoliv věku. Veronika Žilková (64) se pod vlivem svého partnera Ivana Hubače (72) vzdává masa. „Ivan je vegetarián, takže končím se steaky, což je vlastně dobře, kvůli...

3. ledna 2026

Je John Travolta otcem pravnuka Elvise Presleyho? naznačuje nečekaná spekulace

John Travolta, Kelly Prestonová a jejich syn Benjamin

Priscilla Presleyová, vdova po zesnulé rokenrolové hvězdě Elvisovi Presleym, vede soudní spor se dvěma bývalými obchodními partnery. V táhlém soudním řízení se nově vynořila nečekaná spekulace, že by...

2. ledna 2026

Tři gramy kokainu denně i stihomam. Jason Donovan promluvil o své závislosti

Jason Donovan v Londýně (24. dubna 2025)

Australský zpěvák a herec Jason Donovan (57) se novinářům svěřil ohledně svých zkušeností s drogovou závislostí. Užívání nadměrného množství kokainu v něm vyvolávalo paranoiu do takové míry, že si...

2. ledna 2026

Ivan Trojan ukázal své čtyři syny. Podoba s rodiči je zřejmá na první pohled

Ivan Trojan (Karlovy Vary, 8. července 2025)

Ivan Trojan (61) patří dlouhodobě k nejvýraznějším osobnostem českého filmu a divadla. Přestože je jeho profesní život velmi viditelný, ten soukromý si pečlivě chrání. S bývalou manželkou, herečkou...

2. ledna 2026  11:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kelly Brooková předvádí v reality show z džungle odvahu i své výrazné přednosti

Kelly Brooková v pořadu ‚I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!’ (2025)

Moderátorka a někdejší glamour modelka Kelly Brooková (46) znovu dokazuje, že výzev se rozhodně nebojí. Tentokrát přijala účast v oblíbené britské reality show I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!,...

2. ledna 2026  9:40

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

2. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.