Co je vaší nejranější vzpomínkou z dětství? Co si vybavíte jako malý kluk?
Jeden z takových úplně iniciačních zážitků mám pořád v hlavě – jsou mi tak tři čtyři roky a jsem přivázaný k vysokému ořešáku na našem dvorku. Jako ten pes u boudy, na provaze. Vedle mě stojí kamarád Karel, který bohužel teď nedávno umřel, a ten tenkrát třímá v ruce nějakou kudličku, kterou ten provaz pižlá, až ho konečně přeřízne.
Chtěl jsem být big boy, slavnej herec. Krátce po seznámení jsem jí udělal dítě. Díky tomu jsem musel hodně rychle dospět.