Hrát idiota, blbce, pitomce je vždy lepší než kladnou postavu, říká Jan Vlasák

Právě se natáčí nový televizní seriál s názvem Kamarádi a podtitulem Přátelství je někdy víc než láska. Proč jste se rozhodl, že si v něm zahrajete?

Měl jsem zrovna volno, a abych pravdu řekl, nechtělo se mi začínat zkoušet další divadelní hru. Mám teď několik pěkných rolí v dobrých představeních a momentálně nemám potřebu je rozmnožovat. Ale nabídka na seriál mi přišla fajn. Navíc když jedním z režisérů je Petr Zahrádka, s nímž jsem už jednu epizodní seriálovou roli točil. Práce s ním se mi líbila, tak jsem si řekl, že tohle by mohlo být taky bezvadné.

V seriálu ztvárňujete bývalého komunistického papaláše Ivana Macha. Je to tak?

Tak papaláše..., podle mě byl papaláš tak od krajského tajemníka výš. A ten můj nebyl ani okresní tajemník, byl to jen nějaký místní šéf partaje. Takže jde o takovou nižší kategorii, ale v těch nomenklaturách každopádně byl a pitomý je na to taky dost. (směje se)