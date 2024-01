Nejsem žárlivý typ. To bych se musel zbláznit, říká Jan Tománek

Kamila Tománková o seznámení i dětech

MOJE CESTA K TANCI

Rodiče vedli taneční klub a já stejně jako brácha k tanci tíhla odmalička. Tolik jsem se chtěla věnovat společenskému tanci, jenže nebylo kde. Pro děti u nás neexistoval žádný kroužek. Tak jsem chodila s rodiči na tréninky dospělých. Později táta taneční kroužek založil na mojí škole.

Kamila Tománková Když tančila ve StarDance, měla po boku herce Oldřicha Navrátila nebo desetibojaře Tomáše Dvořáka. Působila i jako poradkyně pro kostýmy. S Janem se stali republikovými vicemistry v kombinaci či mezinárodními mistry Kanady. Životními partnery jsou od roku 1996, mají dvacetiletého Jonáše a čtrnáctiletou Nelu. Vystudovala vysoké učení technické.

JAK TO MEZI NÁMI ZAČALO

Na tanečním festivalu v Ústí, kde jsem byla jako divák, mě Honza pozval na kafe a moc hezky jsme si popovídali.

(Jan: Už o rok dřív mě Kamilka uhranula na mistrovství republiky v Brně. V Ústí jsem se odhodlal ji oslovit.)

Domluvili jsme si rande v Praze, kam jsem málem nedorazila, protože v Brně se cestou na nádraží porouchala tramvaj. Běžela jsem jako blázen, abych stihla vlak.

CO NÁS SPOJUJE

Oba jsme úspěšnější jako trenéři než tanečníci, protože jsme odmítali tanci podřídit všechno. Já jsem svého času toužila být lepší než brácha, ale když jsem viděla, co musí obětovat... Jednou, když s partnerkou vyhrál republikové mistrovství, jsme s Honzou byli druzí. Pořád jsme poslouchali, jak máme na to být lepší, ale nám ten tlak vadil.

NAŠE DĚTI A TANEC

Jonáš je ve společenském tanci několikanásobným mistrem republiky. Je nesmírně ambiciózní. Naproti tomu Nela je tanečnice – požitkářka. Baví ji pohyb, šaty, pocity kolem tance. Výsledky nemá na prvním místě. Jako vlastního bereme i synovce Davida, který se s partnerkou řadí do světové špičky. Získali pro Česko první titul mistrů světa v kategorii profesionálů.

CO VŠECHNO DĚLÁM

Vedu kurzy pro děti i dospělé, vzdělávám trenéry, s maminkou dělám kostýmy, sem tam moderuju taneční akce a stejně jako Honza trénuju soutěžní páry.

(Jan: Já jsem v posledních pěti letech trochu změnil zaměření a v rámci našeho klubu dělám marketing a management, takže se podílím na pořádání tanečních akcí.)

KDY TANČÍME SPOLU

Na tanečních kurzech pro veřejnost.

(Jan: Ve své době jsme se skoro až děsili společenských akcí, na které nás po boomu StarDance neustále někdo zval. Já bych teď na nějakou rád vyrazil, ale Kamilce se moc nechce.)

Je pravda, že já už jsem se tance asi přejedla. Když mám volno, raději jdu do přírody.

KDO SE STARÁ O DOMÁCNOST

(Jan hbitě: Já ne. Kamilka.)

Péče o domácnost byla vždycky spíš moje parketa, ale Honza dokáže dost pomoct.

(Jan s úsměvem: Pracujeme hlavně odpoledne, takže u nás se utírá prach a luxuje dopoledne.)

Jan Tománek nejen o StarDance

PROČ MÁM RÁD STARDANCE

Když jsme v roce 2006 s Kamilkou uspěli na konkurzu pro první řadu, mysleli jsme si, že si jen vyzkoušíme televizní práci. Tenhle fenomén ale dal našemu životu jiný směr. Přímé přenosy člověka tolik naučí. Zároveň jsem StarDance vděčný za obrovskou spoustu zážitků, za pestrý život.

TANEČNÍK, NEBO POROTCE

Sedět v porotě je docela pohoda, když tedy umíte mluvit, s čímž jsem dost bojoval. Musíte počítat s tím, že fanoušci vás můžou brát za nepřítele. Mě to bavilo a klidně bych si zase zaporotcoval, ale tanec je tanec. Při tančení máte ze soutěže úplně jiný zážitek. Jenom věk prostě nezastavíte, což se u mě při poslední řadě dost projevilo.

Jan Tománek Účinkoval už ve čtyřech ročnících StarDance. V roce 2023 byla jeho partnerkou herečka Ivana Chýlková. V soutěži si dřív vyzkoušel i roli porotce. Jako lektor se objevil v pořadu Bailando. Stejně jako Kamila působí v různých funkcích v brněnském tanečním klubu Kometa. Teď je především úspěšným trenérem.

MOJE TANEČNÍ ZAČÁTKY

Jsem z fotbalové rodiny, ale splašily se ve mně geny a odmalička jsem pořád tancoval. Táta se mnou nechtěl nikam chodit, protože jsem tančil i přes přechod. Byl jsem ale docela kulička, což mi vedoucí kroužku dával najevo, a tak jsem se po roce vrátil k fotbalu a basketbalu. Pak jsem šel do klasických tanečních, kde jsem se zamiloval. Slečna chtěla tančit ještě víc než já, ale zatímco ona záhy skončila, já vydržel.

ZKOUŠKA VZTAHU S KAMILOU

Když jsme spolu začali chodit, Kamilka studovala v Brně a já v Mostě vedl taneční klub. Tři nebo čtyři roky jsme měli vztah na dálku. V pátek odpoledne jsem nastoupil do vlaku v Mostě a v půl sedmé večer po dvou přestupech vystoupil v Brně. Protože jsme spolu začali i tancovat, čekaly nás tréninky a v neděli jsem jel domů. Další víkend přijela Kamilka za mnou.

JÁ A ŽÁRLIVOST

Nejsem žárlivý typ. To bych se musel zbláznit. My tanečníci bereme intimní zónu jako volnější prostor, který je součástí naší profese. Nelepíme k sobě těla, abychom se mohli osahávat, ale protože chceme dosáhnout dokonalosti pohybu. Ale chápu, že pro spoustu lidí je to těžko pochopitelné. Vidím to při StarDance, kde pro některé tanečníky z řad celebrit bývá extrémní blízkost oříšek.

JAKÝ PŘEDSUDEK MĚ ŠTVE

(Kamila: Že tanec není pro pořádné chlapy, viď?)

A chlapi, kteří to tvrdí, většinou změní názor. Jednou jsem uspořádal kurz pro bývalé špičkové volejbalisty. Chtěli to kvůli manželkám. Protože jim tanec nešel, žádali další lekce. Manželky už by klidně šly dělat něco jiného, ale oni byli totálně zapálení.

CO JE MŮJ DOPING

Dvakrát nebo třikrát v týdnu si jdu ráno na hodinu zacvičit, pak si dopřeju parní lázeň a je mi naprosto krásně.