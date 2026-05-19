Tátu jsem přizval k proveselování. Role pro něj nebyla, říká Jan Svěrák

Příští týden bude mít premiéru nový film Jana Svěráka (61) Pět švestek. Režisér v pořadu 7 pádů Honzy Dědka vysvětlil, proč scénář nepsal jeho otec Zdeněk Svěrák (90) a proč si ve filmu o důchodcích ani nezahrál.

„Tatínek už scénáře nepíše, protože je mu devadesát let a sám říká: Už neunesu pytel cementu, beru si to vždy jen do fanky, tak nebudu psát velké scénáře, budu psát jen povídky,“ vysvětlil Jan Svěrák.

„Ale na tomhle filmu spolupracoval. Já jsem ho přizval k tzv. proveselování. To je speciální disciplína, kterou děláme, když máme nějaký text a víme, že tam jsou místa, která mají potenciál, že by mohla být vtipnější. Tak já vezmu tu scénu a řeknu: ‚Tati, tady by to potřebovalo proveselit.‘ On si zamne ruce a řekne: ‚Tak pojď!‘ Sedneme si a tak dlouho plácáme blbosti, až to udělá jiskru toho humoru,“ vysvětlil režisér.

Jan Svěrák v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)
Hrdinové filmu Pět švestek
Jan Svěrák při natáčení filmu Pět švestek
Z natáčení filmu Pět švestek
54 fotografií

Zdeněk Svěrák si ve filmu ani nezahrál. „Ona tam pro něho nebyla role. Odehrává se to na lodi a je to o pěti důchodcích, takových troskách a on není taková troska,“ směje se Svěrák.

V hlavní roli filmu Pět švestek má Jan Svěrák poprvé ženskou hrdinku, ztvárnila ji Lenka Termerová, vedle ní se ve filmu objeví Petr Kostka, Oldřich Kaiser nebo Jan Vlasák a film byl označován jako Jízda 2 – seniorská edice. „Když jsem dělal Jízdu, tak jsem měl blíž ke dvacetiletým. Teď, když je mi šedesát, tak mám zase blíž k těm osmdesátiletým,“ vysvětlil režisér.

Jízda pro pokročilé. Jan Svěrák v utajení natočil nový film. Podívejte se na ukázku

Věk herců, se kterými Jan Svěrák točil na moři u Řecka, byl překážkou k jejich pojištění. „Pojišťovny herce nad 65 let nechtějí pojistit, protože se jim může stát cokoli. Já jsem jim řekl: Jestli se někomu z vás něco stane, tak dáme do příběhu, že se utopil, a točí se dál,“ dodal.

S žádným hercem naštěstí na place neměl problém. Jediný herec v jeho kariéře, kterého chtěl vyhodit z placu, byl Jiří Kodet. „Jiří Kodet v Akumulátoru neustále remcal. On tam hrál mrtvolu. Pořád remcal, nic nechtěl, pořád prudil. Tak producent zjišťoval, kdo na něho platí, a zjistil, že manželka,“ popsal Svěrák, co nakonec zafungovalo.

Euforie opět budí kontroverze. Explicitní scény Sydney Sweeney šokují diváky

Sydney Sweeney v seriálu Euforie (2026)

Také další díl seriálu Euforie vyvolal mezi diváky bouřlivé reakce kvůli scénám s herečkou Sydney Sweeney (28). Fanoušci na sociálních sítích kritizují epizodu za to, že překročila hranici a zašla...

Herečka Petra Bučková si nechala vzít prsa. Šest týdnů obrovské bolesti, popsala

Herečka Petra Bučková (2024)

Herečka Petra Bučková (47) má za sebou velmi náročné období. Kvůli vysokému riziku rakoviny prsu se rozhodla podstoupit preventivní oboustrannou mastektomii, tedy odstranění prsních žláz. K...

Jak dnes vypadá sestřička Ina z Nemocnice na kraji města? Čunderlíkové je 74 let

Iva Janžurová a Andrea Čunderlíková v seriálu Nemocnice na kraji města (1977)

Andreu Čunderlíkovou, která oslavila před pár dny své 74. narozeniny, si televizní diváci navždy spojili s jemnou sestřičkou Inou z kultovního seriálu Nemocnice na kraji města (1977–1981). Přestože...

OBRAZEM: Finalistky Miss Czech Republic 2026 v plavkách i společenských šatech

Finalistky Miss Czech Republic 2026

Finále Miss Czech Republic se blíží, diváci budou moci sledovat živý přenos na televizních obrazovkách v sobotu 23. května večer. Která z dívek získá vítěznou korunku a stane se královnou krásy pro...

Brzobohatý oznámil konec manželství. S Danielou jsme se rozešli v klidu, sdělil

Manželé Daniela Brzobohatá a Ondřej Gregor Brzobohatý (Praha, 11. ledna 2024)

Spekulace o rozvodu Ondřeje (43) a Daniely (47) Brzobohatých se rozjely bulvárem poté, co populární moderátorka vystoupila v podcastu s Čestmírem Strakatým bez prstýnku a ze sociálních sítí zmizely...

Za sen o herectví mi přilétla facka, ale já to chtěla hlava nehlava. Zpověď Ivy Janžurové

Premium
Iva Janžurová

Působí křehce, ale taky odhodlaně. V úterý 19. května slaví pětaosmdesátiny. V šatně Národního divadla, jehož členkou je Iva Janžurová bezmála 40 let, jsme si povídaly o věnu sudiček, vzdoru, hledání...

19. května 2026

OBRAZEM: Jak vypadají finalistky Miss Czech Republic bez nánosu make-upu?

Finalistky Miss Czech Republic 2026 ukázaly tvář bez výrazného make-upu....

Finalistky Miss Czech Republic 2026 odložily vrstvy výrazného make-upu a ukázaly svou přirozenější tvář. Na sociálních sítích sklízí fotografie velký ohlas. Lidé chválí hlavně to, že dívky působí...

19. května 2026

Modelka Martina Šmuková poprvé promluvila o konci vztahu s otcem svých dětí

Martina Šmuková

Modelka a první česká vítězka modelingové soutěže Elite Model Look Martina Šmuková (52) poprvé otevřeně promluvila o rozpadu dlouholetého vztahu s Davidem Foldynou (50), se kterým má dva dospívající...

18. května 2026  14:11

Vždycky jsme se hádali. Makepeaceová prozradila tajemství třicetiletého manželství

Michael Brandon a Glynis Barberová v Londýně (27. února 2024)

Někomu se to možná nebude líbit, ale manželství, která vydrží celý život, často nejsou ta, kde se manželé neustále vznášejí na obláčku. Jsou to ta, která se vypořádávají s drsnou realitou života a...

18. května 2026

Shakiře vyplatí jeden a půl miliardy korun. Španělsko prohrálo soud kvůli daním

Shakira na Met Gala v New Yorku (6. května 2024)

Španělská finanční správa musí vyplatit kolumbijské zpěvačce Shakiře 60 milionů eur, což je v přepočtu téměř jeden a půl miliardy korun. Rozhodl o tom správní soud, podle kterého zpěvačka nebyla v...

18. května 2026  11:19

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

18. května 2026  10:10

Martin Short přišel o dceru. Sebevražda může být poslední fází nemoci, říká herec

Katherine se svým otcem Martinem Shortem

Martin Short otevřeně promluvil o rodinné tragédii, která jeho blízké zasáhla letos v únoru. Jeho dcera Katherine zemřela ve dvaačtyřiceti letech po dlouhém boji s psychickými problémy....

18. května 2026  8:45

Pokud vás někdo udeří jednou, nedovolte mu to znovu, radí Pavlína Pořízková

Pavlína Pořízková

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (61) zavzpomínala na minulost a promluvila o svém někdejším vztahu. Prozradila, že čelila domácímu násilí. Trauma z tehdejšího období si nesla i během natáčení...

18. května 2026

Nestydím se zeptat se, když nevím, jak na syna, říká Veronika Arichteva

Biser Arichtev a Veronika Arichteva (2024)

Původně měla být ještě na mateřské dovolené, ale tragická událost změnila všechny její plány. Po ztrátě druhého dítěte se Veronika Arichteva pomalu vrací do práce. Pro televizi Prima natáčí nový...

18. května 2026

Působivé róby i zvláštní kreace. Jak hvězdy zvládly červený koberec v Cannes

Členka poroty Demi Moore v růžových šatech s obří mašlí na premiéře filmu Paper...

Filmový festival v Cannes nabízí kromě kulturních zážitků i přehlídkové molo, na němž se představují hvězdy z celého světa. Na zahajovacím ceremoniálu zazářily především herečky Jane Fondová a Joan...

17. května 2026  19:02,  aktualizováno  19:02

Do plastických operací by se nikomu nemělo mluvit, míní Miss Linda Górecká

Linda Górecká na 59. ročníku KVIFF (červenec 2025)

Miss Czech Republic 2025 Linda Górecká (22) pomalu uzavírá rok svého kralování a připravuje se na světovou soutěž. Pro iDNES.cz prozradila, jak přípravy probíhají, objasnila svůj úbytek na váze a...

17. května 2026

