„Tatínek už scénáře nepíše, protože je mu devadesát let a sám říká: Už neunesu pytel cementu, beru si to vždy jen do fanky, tak nebudu psát velké scénáře, budu psát jen povídky,“ vysvětlil Jan Svěrák.
„Ale na tomhle filmu spolupracoval. Já jsem ho přizval k tzv. proveselování. To je speciální disciplína, kterou děláme, když máme nějaký text a víme, že tam jsou místa, která mají potenciál, že by mohla být vtipnější. Tak já vezmu tu scénu a řeknu: ‚Tati, tady by to potřebovalo proveselit.‘ On si zamne ruce a řekne: ‚Tak pojď!‘ Sedneme si a tak dlouho plácáme blbosti, až to udělá jiskru toho humoru,“ vysvětlil režisér.
Zdeněk Svěrák si ve filmu ani nezahrál. „Ona tam pro něho nebyla role. Odehrává se to na lodi a je to o pěti důchodcích, takových troskách a on není taková troska,“ směje se Svěrák.
V hlavní roli filmu Pět švestek má Jan Svěrák poprvé ženskou hrdinku, ztvárnila ji Lenka Termerová, vedle ní se ve filmu objeví Petr Kostka, Oldřich Kaiser nebo Jan Vlasák a film byl označován jako Jízda 2 – seniorská edice. „Když jsem dělal Jízdu, tak jsem měl blíž ke dvacetiletým. Teď, když je mi šedesát, tak mám zase blíž k těm osmdesátiletým,“ vysvětlil režisér.
Věk herců, se kterými Jan Svěrák točil na moři u Řecka, byl překážkou k jejich pojištění. „Pojišťovny herce nad 65 let nechtějí pojistit, protože se jim může stát cokoli. Já jsem jim řekl: Jestli se někomu z vás něco stane, tak dáme do příběhu, že se utopil, a točí se dál,“ dodal.
S žádným hercem naštěstí na place neměl problém. Jediný herec v jeho kariéře, kterého chtěl vyhodit z placu, byl Jiří Kodet. „Jiří Kodet v Akumulátoru neustále remcal. On tam hrál mrtvolu. Pořád remcal, nic nechtěl, pořád prudil. Tak producent zjišťoval, kdo na něho platí, a zjistil, že manželka,“ popsal Svěrák, co nakonec zafungovalo.