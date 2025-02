Rapový režisér a podnikatel Jan Strach musí před soud, je obžalován z vydírání

Případem se zabývá Obvodní soud pro Prahu 1. Zatím jsou ve věci nařízena dvě líčení, obě by se měla konat v druhé polovině března.

„Obecně mohu říct, že obžalovaným je kladeno za vinu vydírání a dále neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací,“ uvedla pro TN.cz mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Eva Švíglerová.

Podle obžaloby, kterou má k dispozici televize Nova, by měl být poškozeným Denis Železný, správce instagramového účtu The Cap. „Hned druhý den, jak se to stalo, jsem to šel oznámit na policii a podat žalobu. Byl jsem z toho dost traumatizovaný,“ uvedl.

Nikdo z obžalovaných se k případu zatím nevyjádřil.

Jan Strach je režisér, producent a kameraman hudebních klipů, ale také střihač, editor a scenárista. Pomáhá s tvorbou videoklipů českým i slovenským muzikantům, převážně raperům.

Bratranec Jakuba Stracha, dýdžeje známého pod pseudonymem NobodyListen, spolupracoval v minulosti například s Viktorem Sheenem, Yzomandiasem, Rytmusem, Ektorem, Benem Cristovao nebo Janem Bendigem a Lucií Bílou.

Založil například hudební platformu Most Wanted, je spolumajitelem internetového magazínu The Mag a obchodu s vintage značkovým oblečením Second Market.

V jeho produkční společnosti Beze Strachu, která jen v roce 2022 posbírala zakázky za více než deset milionů korun, vzniklo nejen mnoho hudebních videoklipů, ale i televizní a internetové reklamy velkých firem, jako jsou Coca Cola, Škoda Auto nebo Jaguar.

V roce 2023 se Strach díky svým podnikatelským úspěchům objevil ve známém žebříčku časopisu Forbes 30 pod 30.