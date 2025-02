Herec nemůže sedět doma a čekat, až mu nabídne roli Tarantino, říká Jan Šťastný

Od začátku roku vás diváci vídají v seriálu ZOO Nové začátky. Co můžete o své postavě prozradit?

Hraju veterináře Jandu, novou posilu zdravotnického týmu zoologické zahrady. Zatím se tam často neobjevoval, ale teď začíná „nakousávat“ nějaký vztah. Takže to vypadá, že by se jeho linka mohla trošku rozvinout.

Tohle mi u dlouhodobých seriálů přijde vždycky trochu zvláštní. Že jako herec kývnete na roli a teprve postupně zjišťujete, jaká vaše postava bude a co zažije.

V dnešní době to tak zkrátka je, všechno vzniká za pochodu. Pokud nejde o uzavřenou sérii s daným počtem dílů, herci a vlastně ani tvůrci nemají představu, co se bude dít dál. Jsou rozhozené určité dějové pavučiny a vztahové linky, ale v průběhu času se proměňují podle toho, jakou mají sledovanost nebo jaká je divácká oblíbenost jednotlivých postav. Takže ani v tomto případě jsem skutečně krom základních dat nevěděl, kam se bude má postava posouvat. A nevím to ani teď.