Je vychovaný, dokonce si žehlí, chválí Jana Šťastného manželka

„Je vychovaný, dokonce si i žehlí. Sobě a někdy i mně. Já vařím a on žehlí. Uvařit umí jenom lososa,“ prozradila na manžela herečka Barbora Petrová Šťastná, s níž je herec v manželství už dvanáct let.

Ačkoli je mezi nimi dvacetiletý věkový rozdíl, rozumějí si. „Já jsem samonasírací, ale Barunka má ten dar, že mě dokáže ve vteřině odbouchnout,“ říká Šťastný.

Neshodnou se na hercově vášni pro silné motorky. „Barunka nerada vidí, když jezdím na motorce. Jela se mnou jednou a to jí prej stačí. Z chlapa, když sedí na motorce, se stane zvíře. A samozřejmě také zblbne,“ říká Šťastný.

„Oblečenej v kůži, chromovaná motorka, jedu do první vesnice za chalupou, vidím dámy, jak sedí na zahrádce. Říkám si, že probublám k nim, dám si věneček nebo rakvičku. Jsem milovník sladkého, jezdím spíš do cukráren. Tak takhle zastavím, jdu k nim a za mnou rána jak z děla. Zapomněl jsem vykopnout stojan, že jo. Takže ta třísetkilová motorka se sklopila na zem a já ji nemohl zvednout. Tak dámy vstaly a pomohly mi. Je to trapný. Někdy se chováme na té motorce skutečně trapně,“ přiznává.

Frajeřil rád už v mládí a občas šlo o zdraví. Během natáčení pohádky Za humny je drak mohl skončit kvůli své nerozvážnosti na vozíku. „Točili jsme v zatopeném lomu kousek od Vyškova. Byl jsem v pubertě a potřeboval jsem se předvést. Perfektním kraulem jsem doplaval ke skále, všichni z té asi desetimetrové výšky skákali po nohou, ale já jsem si řekl, že skočím po hlavě,“ popisuje. „Dopadl jsem na hladinu, najednou rána jako z děla, pak nevím nic a najednou mě zebou nohy. Probral jsem se a zjistil jsem, že jsem narazil hlavou do skály, ztratil jsem vědomí, odpinklo mě to nahoru a jak nad hladinou foukal vítr, tak mě to probralo. Zjistil jsem, že ze mě teče proud krve. Od té doby do vody neskáču,“ zavzpomínal na natáčení své první pohádky.

Jan Šťastný a Ivana Andrlová v pohádce Za humny je drak (1982)

Tehdy se také poprvé v životě opil. „Bylo mi šestnáct let, byl jsem chlapec ze zlínského gymnázia a Ivana Andrlová byla superstar. Byla tam scéna, kdy jsem ji měl políbit. Ta scéna způsobila to, že jsem poprvé v životě ochutnal alkohol. Já jsem tak zpanikařil, že mám políbit Ivanu Andrlovou, že jsem se musel zlejt. Ale Ivanka byla chápavá a přestála, že to ze mě táhlo. Dal jsem si fernet. Tenkrát to byla jediná záchrana,“ vzpomíná herec.