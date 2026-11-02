Jan Špaček je známý především svými provokativními videi plnými absurdního humoru a nově jako účastník reality show Zrádci. Autor satirických rozhovorů s politiky tentokrát na vlastní kůži poznal, jak snadno se může člověk nechat oklamat. V sedmé epizodě Zrádců ho noční konkláve zrádců poslalo ze hry ven.
Jeho „vražda“ byla velmi nečekaná a vyvolala velké emoce a zřejmě i skutečné slzy.
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Zklamal jsem se v ženách!
Největší ránu mu zasadila Dáša, takto spisovatelka Dagmar Digma Čechová, s níž si během pobytu na Křivoklátě vytvořil blízké pouto. „Dášo, tys mě zabila, jak jsi to mohla udělat? Já myslel, že my dva jsme spolu vyvolení,“ reagoval překvapený Špaček.
Vzápětí zjistil, že mezi zrádce patří také Annelie Herz, dcera slavného režiséra Juraje Herze a herečky Terezy Pokorné. Ani jednu z žen přitom během hry téměř nepodezíral a naopak je považoval za jedny ze svých nejbližších spojenců. Jeho odstranění přitom navrhla právě Annelie jako pomstu za vyřazení Kryštofa. Dáša souhlasila, protože věřila, že ji nikdo nebude podezírat z vraždy vlastního spojence.
„Připadám si jako hlupák. Tyhle dvě dámy jsem měl na seznamu úplně nejníž. Tohle byly asi dvě ze čtyř lidí, kterým jsem velmi důvěřoval, a měl jsem pro to i racionální důvody. A teď je to takhle,“ svěřil se. „Zklamal jsem se v ženách,“ dodal trpce.
Odhalil část své skutečné osobnosti
Přesto na účast ve Zrádcích nevzpomíná ve zlém. „Cítil jsem se tam skvěle. Pro mě to bylo úžasné. Neměl jsem telefon, což bylo nejlepší rozhodnutí mého života,“ přiznal youtuber v podcastu Čestmíra Strakatého s tím, že mu tato zkušenost umožnila posouvat hranici mezi jeho satirickou internetovou identitou a skutečným Janem Špačkem.
Na hradě se mu také podařilo navázat i vztahy, které pro něj znamenaly víc, než původně očekával. Dle vlastních slov cítil velkou náklonnost například k Adamu Dolníkovi, který patřil mezi věrné. „Já si ho hodně vážím. Adam je určitě člověk, kterému chci k té hře říct nejvíc a věřit, že jsme spolu v pohodě. Vím, že ta hra pro něj hodně znamenala, připravoval se, trénoval, byl na ni fyzicky i psychicky velmi dobře připraven,“ přiznal s vědomím, jakou roli on sám sehrál v Adamově odchodu, a dodal: „Je to pro mě velká věc a doufám, že mi odpustí.“
Zpětně dokázal ocenit i Dášinu strategii. V rozhovoru pro Expres.cz přiznal, že ho její odhalení skutečně zaskočilo, ale zpětně obdivuje, jak přesvědčivě dokázala svou roli utajit: „Když jsem si tam přečetl, že je zrádce, tak mě to opravdu hodně překvapilo. Zpětně, když to sleduju, tak si říkám, že mě to strašně baví, jakým způsobem to hraje. Klobouk dolů.“