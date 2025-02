Jsem tradicionalista, je ženský úděl rodit děti, říká první český bachelor Solfronk

Diváci se už dozvěděli, která dívka zvítězila v televizním Bacheloru. Protože se natáčelo v předstihu, musel jste se rozhodnout už před tři čtvrtě rokem. Jak to vypadá dneska? Jste se Sabinou Pšádovou spolu?

Ano – a jsme rádi. Ze začátku to bylo trochu trnité. Sabina měla jiné představy o tom, jak spolu budeme vycházet, až show skončí. Cítil jsem jakýsi posttáborový syndrom v tom smyslu, že návrat po takové dovolené je tvrdý. Navíc jsem musel řešit docela závažné pracovní záležitosti, takže se přiznám, že jsem Sabině nevěnoval tolik pozornosti, kolik by si zasloužila. Taky jsem cítil tlak okolí, kdy všichni doufali, že nám to vyjde. Zašli jsme párkrát na rande, jenže právě kvůli jiným prioritám to Sabina nakonec ukončila.

Byl jsem jako tetička na návštěvě. Přijde a miminko se směje, chvíli si ho pochová, pomazlí se s ním a jede zase domů. Nemusí řešit řev nebo přebalování. A takhle jsem si připadal s holkami.