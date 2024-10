Hvězdou nové seznamky Bachelor je Jan Solfronk, bývalý profesionální desetibojař

Díky televizi Nova k nám přichází seznamovací reality show Bachelor Česko. Vy jste její hlavní tváří a máte před sebou první natáčecí dny. Je to pro vás velký stres, nebo převažuje radost?

Je to takový koktejl pocitů. Samozřejmě vnímám tu velkou zodpovědnost, kterou mám i proto, že je to česká premiéra této show a produkce vybrala jakožto Bachelora právě mě. Jsem nervózní, ale snažím se nějak si to nastavit v hlavě. Je to obrovská zkušenost a taková se už nikdy nemusí opakovat. Chci si to užít.

Točí se v Řecku na ostrově Rhodos. Jaké přípravy tomu předcházely? Určitě jste chtěl své tělo před kameru v posilovně co nejvíce připravit a „vysekat“...

Já jsem na nějaké speciální a důsledné přípravy neměl vůbec čas. Ale sportuji každý den, to už je nějakou pevnou součástí mého každodenního života. Primárně jsem se snažil delegovat mezi několik lidí svoje podnikání, abych po těch necelých dvou měsících natáčení nepřijel zpátky a nezjistil, že to, co tady buduji už pár let, se rozpadlo.

Jste vystresovaný z toho, jaké ženy pro vás zástupci televize na castinzích vybrali? Podle jakých kritérií si budete vybírat vy?

Jsem rozhodně zvědavý. Myslím, že to nebudou všechny holky na jedno brdo. Nejspíš to bude škála různých dívek a žen s různou historií, s různými vizážemi a tak dále. Uvidíme, třeba tam ta jedna pravá pro mě opravdu bude, za to budu moc rád.

Zorka Hejdová a Jan Solfronk v s seznamovací show Bachelor Česko (2024)

Mohl jste nějak zasahovat a zadat si kritéria, jako například „více zástupkyň z řad studentek“, nebo naopak mamky od rodiny a podobně?

Myslím si, že by to ztratilo to kouzlo toho překvapení. Přestože bych do toho třeba rád zasahoval, tak jsem nemohl. Tu možnost jsem neměl. Uvidíme, koho mi tam produkce připravila.

Bojíte se něčeho konkrétního? Nově budete terčem bulváru. Na co si budete dávat pozor? Bude třeba mazat něco z vaší minulosti?

Nemám pocit, že bych něco takového měl. Respektive nic takového si v současné chvíli nevybavuji. Nicméně známe bulvár... To jsou velcí šťouralové, že jo. Ti jsou schopni vyšťourat kdeco. Rozhodně to není o tom, že bych někde něco promazával. Uvidíme. Myslím si, že člověk musí být připravený na to, že bude středem určité pozornosti, alespoň po nějakou dobu. Budu to muset nějak zvládnout a pak se uvidí, jakým způsobem s tím naložím dál.

Jak velká páka pro vás při rozhodování této pracovní nabídky byla honorářová část? Na určitou dobu prodáte svůj život na televizní obrazovky.

Člověk si určitě v takové situaci udělá nějakým způsobem seznam plusů a minusů a zhodnotí celou tu situaci. Honorář se samozřejmě počítá k těm plusům, nicméně není to ta hlavní věc, kvůli které bych tady byl.

Doufáte, že vám to opravdu změní život a najdete pravou lásku? Nebojíte se toho, že účinkující budou mít před kamerou pomyslné masky? Ty budou muset samozřejmě v průběhu odhodit, ale bude to chtít asi také z vaší strany velmi šťastnou ruku při vyřazování.

Stoprocentně. To je právě věc, které se obávám – že v prvních dílech vyřadím někoho, o kom bych třeba po skončení show zjistil, že to možná mohlo být ta, se kterou bych si rozuměl nejvíc. Tohle je určitě věc, ze které drobné obavy mám. Ale jak jsem říkal, jsme tady kvůli tomu, že vytváříme show a jedeme si to užít. Jako dědečkové a babičky na to budeme vzpomínat a vyprávět vnoučatům, že jsme byli v Řecku a natáčeli jsme prvního Bachelora v České republice. Takto se k tomu snažím přistupovat.

Bachelor Česko Celosvětově oblíbené show Bachelor se čeští diváci dočkají na 12. listopadu na Voyo a o den později na Nově. Skupina krásných žen zabojuje o pana Božského. Jeho srdce ovšem může získat jenom jedna. Kdo dostane poslední růži? Romantickou jízdou bude diváky provádět moderátorka Zorka Hejdová.

Máte v hlavě nějaký supertajný zakódovaný zlatokopecký psychologický test, který budete používat?

(smích) Zlatokopecký psychologický test! Ty holky musím zklamat asi už hned takhle ze začátku. Nejsem žádný milionář, ani miliardář, nic takového. Jsem obyčejný kluk pocházející z Jablonce, který má nějaké vize a sny, za kterými si jde a buduje. Pokud se holky do Bachelora přihlásily, protože chtějí nabalit nějakého týpka, který se o ně finančně postará a zajistí je na celý zbytek života, tak v mém případě se tedy spletly.

Děvčata tedy budou chodit do práce a je to o lásce a kvalitní společné budoucnosti.

Stoprocentně. Myslím, že mám kvality, které mohu nabídnout.

A které to jsou? Víme například, že jste vystudoval Karlovu univerzitu a v pětadvaceti letech musel po zranění přestat s desetibojem, kterému jste se věnoval profesionálně.

Myslím si, že je se mnou legrace a snad jsem dobrej parťák do pohody i nepohody. Holky se na mě mohou spolehnout. Snažím se být správnej chlap. Když něco řeknu, tak to platí.