Influenceři, hvězdy reality show a celebrity společně ve Vile Kajetánka – to je vánoční večírek redakcí webů Antiyoutuber.cz, Expres.cz a televize Óčko. Co vy a večírky? Jak je zvládnout s grácií? V show Bachelor Česko působíte jako někdo, kdo má vždy úroveň.

Jak zvládnout vánoční večírky? Nepřehánět to s alkoholem. A mít disciplínu. To je asi nějaký základ úspěchu, v podstatě ve všem.

Je pravda, že úroveň si člověk nekoupí ani vyhraným eurojackpotem. Musí to být už opravdu v osobnosti?

Mně se to špatně soudí. Já jsem, kdo jsem. Já se nepřetvařuji. I moji kamarádi říkají, že tak, jak se vyjadřuji a chovám v televizi v té show, tak takového mě znají. Věřím tomu, že spousta věcí se dá naučit – můžete si hlídat, jak se chováte, jak se vyjadřujete, jak působíte na ostatní. Já mám asi výhodu, že si to úplně hlídat nemusím, nejspíš je to už nějakým způsobem ve mně.

Show Bachelor Česko se natáčela na jaře v Řecku na ostrově Rhodos. Jaké emoce ve vás vyvolává sledování všech dílů, které se teď vysílají?

Vyvolává to vzpomínky, vyvolává to emoce, samozřejmě. Celé to bylo náročné a často velmi emocionální. Když na to takhle zpětně koukám, říkám si „ty vado!“ Jsou tam samozřejmě věci, které bych dnes udělal jinak a s odstupem času na ně koukám úplně jinak. Ale ničeho nelituji a vlastně bych si to klidně dal znovu.

Denise, Jan, Kara a Eva v reality show Bachelor Česko (2024)

Když se za svou účastí v Bacheloru ohlédnete, je to pro vás už alternativní realita? Minulý život?

Ani ne. Je to něco jako takové samonaplňující se proroctví. Já tady s ostatními koukám na něco, co jsem prožil a vlastně to prožívám každý týden znovu v rámci televizního vysílání. Ta intenzita toho všeho je také mnohem silnější, protože nejsem sám, kdo z toho má nějaký zážitek, zkušenosti a vzpomínky. Teď to můžu navíc sdílet s nějakým okruhem lidí, kteří to vnímají skrz televizní obrazovku.

Musel jste začít fungovat i na TikToku. Valí se na vás lavina ohlasů, které samozřejmě nemusejí být vždy pozitivní.

Co k tomu dodat? Od roku 2020 jsem sociální sítě začal postupně opouštět, jen občas jsem dal nějaký příspěvek, fotku, video. Je pravda, že mě to znovu takhle dohnalo a musel jsem na sociálních sítích začal fungovat zase o trochu víc. Jak na Instagramu, tak na TikToku. Je určitě pravda, že přišla nějaká větší pozitivní vlna a vzbudil jsem i hodně pozitivních ohlasů.

Akce webu Antiyoutuber.cz, na které děláme tento rozhovor, má kromě vánoční nálady šířit i osvětu proti kyberšikaně. Kromě vánoční výzdoby doplnila prostory Vily Kajetánka i „zeď nářků“, na kterou mohl každý napsat nenávistné zprávy, které na sítích obdržel. Dostáváte vy osobně více těch pozitivních vzkazů, než negativních?

Ano. Myslím si, že těch zpráv, které mají spíš ten pozitivní náboj, je určitě více. Samozřejmě jsou tu i hejtři, kterým nejsem úplně po chuti, ale s tím se holt musí počítat. Ne vždycky se zavděčíte každému. Není to zkrátka možné. Ale já si myslím, že jsem natolik etablovaný člověk, že mě nějaký názor hejtrů schovaných za anonymními profily vlastně nerozhodí.

Těžko říci, zda šly v Bacheloru s kůží na trh více děvčata, nebo vy. Mnoho mužů říká, že když ten pořad sledují, přicházejí o veškeré iluze, co se týká žen. Jak to máte vy osobně? Musel jste často myslet na to, že televize Nova zkrátka vybere účastnice tak, aby budily kontroverzi? Stále jste nepřestal věřit na pravou lásku a to, že lidé jsou i skuteční, opravdoví a ne každý má na sobě tlustou krustu nejrůznějších škraloupů z minulosti?

To je zajímavá otázka. Díky za ni. Já si myslím, že realita, kterou jsem tam prožil, je o trošičku jiná než ta, co se prezentuje v televizi. Když mi někdo třeba píše, že mě lituje, co mi to tam „nacastovali“ za holky, odpovídám, že to tak hrozné není. Člověk musí vycházet z toho, že je to reality show. Ten týdenní záznam, se kterým vždy ve střižně pracovali, může být dohromady přes sto natočených hodin. A z toho se musí vyfiltrovat nějakých pouhých padesát minut, které se následně odvysílají. To znamená, že ty holky jsou v reálu mnohem víc normální, než se může zdát skrz tu televizi. Je to prostě tak sestříhané, aby to budilo ohlas a částečně možná i nějakou kontroverzi. Aby to vzbuzovalo nějaké dojmy, emoce a diskuze.

Rozhovory dívek, které mají diváci možnost vidět, jsou leckdy opravdu „výživné“...

Opravdu je to hodně o tom, jak je to sestříhané. Vím to sám, protože jsem u těch rozhovorů byl velice často přítomen. Témata, které jsme tam společně probírali, byly mnohem víc normálnější než to, co vidí divák. Probíraly se tam i filmy, koníčky, hezké vzpomínky na rodinu a tak dále. Ale to se bohužel do toho finálního střihu nevejde. A diváci by na to možná ani nekoukali. Chápu proto, že je to sestříhané tak, aby to vzbuzovalo zájem a emoce – ať už kladné, nebo záporné. Pořád jsou to emoce, pořád se vás to nějakým způsobem dotkne. Bohužel, o tom reality show jsou.