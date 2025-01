Show Bachelor Česko, ve které si Jan Solfronk vybíral z osmnácti účastnic svou lásku, dospěla do finále. Ve dvacáté epizodě se o Janovo srdce utkaly poslední dvě finalistky – pětadvacetiletá studentka Sabina Pšádová a třicetiletá modelka a herečka Maria „Mary“ Pavlova.

Obě ženy prošly náročnou cestou plnou emocí, překvapení a romantických okamžiků. Během finále měly možnost seznámit se s Janovou rodinou, jejíž názor sehrál významnou roli při jeho konečném rozhodnutí.

„Uvědomil jsem si, že pro lásku je potřeba riskovat a občas udělat několik rychlých kroků navíc, abych s tebou to společné tempo stíhal a zvládal. Už když jsem sem dnes šel, tak mi vše bylo jasné. Našel jsem tu tebe. Sabino, já jsem se do tebe zamiloval a chci, abys byla mým nejlepším přítelem, partnerem a láskou. A já ti slibuji, že při tobě budu stát, budu tě podporovat a budu tě mít bezpodmínečně rád,“ pronesl Solfronk ve finálovém okamžiku, kdy před svou vyvolenou, Sabinou, vyjádřil své city. Svá slova zpečetil prstenem, který Sabina s nadšením přijala jako symbol jeho lásky a vzájemné náklonnosti.

Jan Solfronk a Sabina Pšádová ve finále show Bachelor Česko (2024)

„Celá show pro mě byla fascinující cestou, která ukázala, jak neuvěřitelně komplexní a nevyzpytatelné mohou být lidské vztahy. Byl to prostor, kde jsme mohli ukázat, že láska není jen o romantice, ale i o křehkosti, upřímnosti a skutečnosti, že může přijít v různých podobách. Od prvních okamžiků až po finále jsme sledovali nejen romantické příběhy, ale i osobní vývoje, které byly plné emocí, napětí a zvratů,“ shrnula producentka pořadu Bachelor Česko, Kateřina Zavadová.

„Tento formát dává účastníkům příležitost otevřít se, riskovat a hledat lásku, která není vždy černobílá. Celý proces byl nesmírně silný, plný momentů, kdy jsme se všichni učili o odvaze, sebevědomí a o tom, jak je důležité naslouchat vlastním pocitům. Jsem opravdu ráda, jak celá série dopadla – nakonec opět zvítězila láska, a to je přesně to, jak to má být,“ dodala.

Z nové dvojice, která se poznala díky pořadu Bachelor Česko, je nadšená i moderátorka první řady této reality show. „Mám z našeho vítězného páru ohromnou radost. Sabča byla jednou z mých favoritek a myslím, že tvoří s Janem opravdu krásný pár a přeji jim hodně štěstí. Co se týče této série, přiznám se, že to bylo nad očekávání ve všech směrech. Pro mě osobně to byla další nová výzva a chtěla jsem divákům nabídnout zase trošku jinou moderátorskou polohu, než ve které mě znají v Love Islandu. To, jestli se mi to podařilo, už musí zhodnotit diváci, ale já jsem si to nesmírně užila,“ svěřila se Zorka Hejdová.

Rozhovor s Janem Solfronkem v pořadu Rozstřel můžete na iDNES.cz sledovat ve čtvrtek 23. ledna.

Pro fanoušky Bachelor Česko je připraven dvoudílný speciál Bachelor After, který odstartuje 28. ledna a přinese exkluzivní pohled na životy účastnic a vítězného páru Sabiny a Jana. První epizoda se zaměří na životy ostatních účastnic po skončení show, jak se dívky vyrovnávaly s emocemi, a jak jejich cesty pokračovaly. Druhá epizoda divákům přiblíží, jak se vztah Sabiny a Jana od finále rozvíjel, a ukáže jejich společný život plný výzev i radostí. První epizodu najdou diváci na Voyo 28. ledna, druhou Voyo uvede 4. února.

Nova již odstartovala casting na druhou řadu show Bachelor Česko, na webu televize se na natáčení mohou přihlásit všechny ženy toužící po lásce a účasti v této reality show, podmínkou je věk osmnáct a více let, vyplnění dotazníku a zaslání aktuálních fotografií.