Díky své profesi i popularitě znáte mikrofon z obou stran. Cítíte se líp v roli toho, kdo otázky klade, nebo toho, kdo na ně odpovídá?
Jednoznačně se raději ptám. Když je člověk pozván do pořadu v televizi nebo v rádiu, měl by být vtipný, stručný a každou odpověď vypointovat. Já někdy do témat trochu zabředávám a zbytečně filozofuju.
První basketbalový zápas, který jsem odkomentoval? Vždycky říkám, že to bylo to nejdelší ticho v dějinách sportovních přenosů. Tehdejší šéf sportovní redakce ČT, který byl velmi svérázný a pro sprosté slovo nešel daleko, použil svoji typickou hlášku: „Bylo to blbý, mladej, ale pokračuj v tom.“