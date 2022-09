Přes deset let vás můžeme vídat v pořadu Branky, body, vteřiny (BBV). Pořád chodíte do práce nadšený?

Snažím se o to. Mám to štěstí, že dělám práci, která mě opravdu baví. Takže ano, většinou chodím do práce s úsměvem na rtech. Ale jako každý člověk mívám taky horší dny, to je jasné.

Jako dítě jsem sledoval všechny zápasy, které vysílala televize. A jakmile zazněla znělka BBV, letěl jsem se dívat.