Čtyři roky čistého času nebyl doma, říká manželka moderátora Jana Smetany

Jan Smetana o manželce a běhání

PROČ MILUJU EVU

Mám celý seznam důvodů. Spojuje nás stejný smysl pro humor. Evička je nesmírně vtipná. Jestli by v Česku ještě někdo měl rozjet podcast, určitě ona. Taky je kreativní, krásná, ve spoustě věcí samostatná. Mnoho párů si po tolika letech už nemá co říct, my si pořád povídáme a jsme spolu rádi sami.

Jan Smetana Od ledna je tváří Novy, kde se svým typickým úsměvem provází Sportovními novinami nebo komentuje basketbalové zápasy. Předtím působil přes dvacet let v České televizi, odkud si ho diváci pamatují jako komentátora či z hlavní sportovní relace Branky, body, vteřiny. V Českém rozhlase vede rozhovory v pořadu Noční mikrofórum. Moderuje soukromé akce.

S ČÍM MI POMÁHÁ

Dělá mi komplet servis kolem moderování mimo televizi. Vyřizuje poptávky, telefonuje, řeší maily. Tohle já z duše nenávidím. A stará se o účetnictví, fakturace a všechny tyhle věci. Je zbytečně skromná, ale pravdou je, že bez její pomoci bych byl v koncích.

CO MĚ DOKÁŽE ROZČÍLIT

(Eva: Když něco nemůže najít, je lepší se odstěhovat.)

Moje věci musí mít svoje pevné místo. Když ráno pro něco sáhnu do skříně a není to tam, jsem totálně rozhozený.

(Eva: Věc stojí o pět centimetrů dál a on už chytá nerva.)

O pět centimetrů? Kolikrát tam vůbec není a najde se později třeba v koši na prádlo, že jo, Evi?

(Eva: No... Ale spoustu věcí si zašantročíš sám.)

MŮJ NEJVĚTŠÍ ÚLOVEK

Mám víc prutů než úlovků, protože si pořád kupuju nové. Ale jo, už se něco povedlo chytit. Jednou třeba metrovou štiku, kterou jsem nemohl pustit zpátky, ale musel vytáhnout, protože jinak by mi nikdo nevěřil. Jsem rád, že rybaření baví i děti. S Bášou jsme loni chytli šedesáticentimetrového kapříka. Společně ale ryby pouštíme zpátky.

CO JE PRO MĚ VÝZVA

Chtěl bych si zkusit maraton. Jsem nadšený běžec, dvacet kilometrů mi nedělá problém. Půlmaratonů už jsem absolvoval dost, ale z maratonu mám přece jen trochu respekt.

JAK ČASTO SE ZTRÁCÍM

Můj orientační smysl je na katastrofální úrovni. Zabloudím všude. Při olympiádě v Paříži jsem se šel proběhnout a ztratil se. Navíc běhám bez mobilu. Psychicky zdeptaný jsem zastavil policisty, kteří mi nerozuměli. Proti jejich vůli jsem nasedl k nim do auta a opakoval, aby mě odvezli do mého hotelu. Nakonec se ukázalo, že jsem od něj byl asi 300 metrů. Během svého bloudění jsem naběhal 35 kilometrů.

KAM SE OBČAS ZAVÍRÁM

Sám do sebe. Tohle moje nastavení chápe jen málokdo. Hlavně po pracovní stránce myslím hodně dopředu, a když se zamyslím, přepnu do nevnímacího módu. Chodím po zahradě, povídám si sám pro sebe. Zase ale nechodím do hospod, nejezdím nikam s žádnou partou.

(Eva: Ale víš, že můžeš? Já tě za kotník nedržím.)

Můžu, ale nechci. Jsem rád sám se sebou.

Eva Smetanová o manželovi a práci

KDE JSME SE POZNALI

V rádiu.

(Jan: Byl jsem už roky v televizi, ale rádio mi chybělo. Když se naskytla možnost, neváhal jsem.)

Já jsem Honzu dostala na starost, měla jsem mu pomoct rozkoukat se.

Eva Smetanová Eva Smetanová s manželem Moderovala v několika rádiích, byla redaktorkou v časopisech. Nyní namlouvá televizní, rádiové a internetové reklamy. „Taky je mojí manažerkou,“ říká Jan, s nímž Eva tvoří pár přes třináct let. Teď ji však nejvíc zaměstnává domácnost a tři děti. Z předchozího vztahu má sedmnáctiletou Nicole, s Honzou jedenáctiletého Bastiena a šestiletou Lauru.

JAK TO BYLO DÁL

Když se rozkřiklo, že nastoupí Smetana z televize, všichni byli paf. Byla jsem asi jediná, kdo nevěděl, o koho jde. Pak přišel velký sympaťák, hezký chlap. Ještě si dodělával vysokou, chodil do autoškoly, moderoval v televizi. Byl takový rozlítaný, nedospělý jedinec. Ale hodně jsme si sedli. Pořád jsme si povídali, po práci chodili na kafe. Já opravdu nikoho nehledala.

(Jan: A já šel do rádia s plánem hlavně se s nikým nezaplést.)

JAKÝ JE HONZA DOMA

Jako v televizi, většinou pozitivní a usměvavý. Hodně pracuje, díky svým přesným statistikám ví, že během našeho vztahu nebyl čtyři roky čistého času doma. Péče o domácnost je především na mně, ale Honza se snaží. Vstává s dětmi a veze je do školy, i když ji mají jen deset minut pěšky, ale chce s nimi trávit nějaký čas. V poslední době začínám mít díky Bastienovi posilu v kuchyni. Už hlásí, že možná bude kuchař.

NA CO SE TĚŠÍME

Na dovolenou jen ve dvou. V létě chceme jet do Itálie. Snad to vyjde. Moment, o našem plánu jsme ještě neřekli dětem. Musíme si pospíšit, než rozhovor vyjde.

V ČEM SE LIŠÍME

Já jsem o něco vzteklejší.

(Jan: Často bych byl taky vzteklý, ale stihne mě zarazit uvědomění si, že když budeme vzteklí oba, k ničemu to nepovede.)

A celkově jsem taková větší řešitelka, kolikrát úplných kravin.

CO JE MŮJ DOPING

Prosecco. (smích) Kafe. Ale třeba i procházky nebo práce na zahradě. Tam se vyřádíme oba. Už jsme ji asi dvacetkrát přebudovali. Nemůžu se dočkat jara. Zapomenout bych neměla na knížky. Není den, abych si s některou aspoň na půl hodiny nesedla.

JAK TO MÁM S PRACÍ

Už bych se ráda naplno vrátila, ideálně do rádia, ale zatím by to nešlo skloubit s rodinou. Nedávno byla Laura měsíc nemocná, ve škole pak vydržela týden a znovu dva týdny marodila. Bohužel nemáme hlídání.

PROČ SE NEVĚNUJU MÓDĚ

Vyučila jsem se dámskou krejčovou, pak jsem si dodělala oděvní průmyslovku, ale že bych se v tomhle oboru našla... Dokážu si zkrátit záclony, ušiju Lauře oblečení na panenky... Rozhodně nemůžu říct, že bych to dělala s nadšením. Jakmile jsem přičichla k rádiu, věděla jsem, kde mi bude nejlíp.