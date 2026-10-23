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Ve Vesničce nastavoval zrcadlo, dal hlas Obelixovi. Neviditelný herec by oslavil 85 let

Tomáš Mrzena
  19:00

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Jan Schánilec v seriálu Dobrodružství kriminalistiky (1993). | foto: © Česká televize

Při vyslovení jeho jména si příslušnou tvář vybaví jen někteří. Naopak jeho hlas zná prakticky každý. Co ale Jan Schánilec dělal předtím, než se stal hvězdou dabingu?

Svůj klidný, rozvážný, a přesto majestátní hlas propůjčil Budu Spencerovi nebo třeba Bruno Cremerovi v seriálu o komisaři Maigretovi. Tím ale jeho herecká stopa zdaleka nekončí.

Na jevišti Divadla na Vinohradech strávil čtvrt století, objevil se také v desítkách filmů a televizních inscenací. Zároveň byl pozoruhodnou osobností a jeho kariéra je příběhem člověka, který se k divadlu nedostal přímo, ale své místo v hereckém světě si musel vybojoval.

V roce 1977 ho povolali, aby podepsal takzvanou Antichartu. Podvolil se. Následně prý navštívil kamaráda Landovského, a požádal jej, aby mu
naplival do obličeje.

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Jan Schánilec v seriálu Dobrodružství kriminalistiky (1993).

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