Svůj klidný, rozvážný, a přesto majestátní hlas propůjčil Budu Spencerovi nebo třeba Bruno Cremerovi v seriálu o komisaři Maigretovi. Tím ale jeho herecká stopa zdaleka nekončí.
Na jevišti Divadla na Vinohradech strávil čtvrt století, objevil se také v desítkách filmů a televizních inscenací. Zároveň byl pozoruhodnou osobností a jeho kariéra je příběhem člověka, který se k divadlu nedostal přímo, ale své místo v hereckém světě si musel vybojoval.
V roce 1977 ho povolali, aby podepsal takzvanou Antichartu. Podvolil se. Následně prý navštívil kamaráda Landovského, a požádal jej, aby mu
naplival do obličeje.