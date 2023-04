Až odejde, bude to bolet. Pavlína a Jan Saudkovi o dvaceti letech manželství

Jak hodnotíte všechny ty roky, co jste spolu prožili?

Jan: Mám smutek z toho, že jsem Pavle zkazil život. Potřebovala by mladého chlapa, kolem čtyřicítky je pro ženskou láska nejdůležitější. Málo naplat, mohla být ženou milionáře, lítat do Ameriky, ale se mnou se dostala jen na Východ. Přitom minulým ženám jsem kupoval auta a baráky. Byl jsem blbec, jediná nepoděkovala. Některé ty holky už jsou ale mrtvé.

Pavlína: Na rozdíl od Jana je pro mě těch dvacet let skoro polovina dosavadního života a spoustu věcí jsem se za tu dobu naučila. Jsem jiná, než když mě Jan poznal. Bývala jsem poměrně submisivní, přizpůsobivá.

Jan: To už nejste.

Pavlína: A jemu se to moc nelíbí.

Teď si víc uvědomuju, že důležitější než pravda a láska jsou ve vztahu pravidla a hranice. Pavlína Saudková