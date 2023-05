S manželkou jsme se vzali po dvou měsících kvůli penězům, vzpomíná Rosák

„Vzali jsme se kvůli penězům, to je pravda. To bylo v roce, kdy jsem dosáhl třiceti let, a tehdy se novomanželská půjčka udělovala jen do třiceti let. Tak jsme se museli vzít. Kvůli té půjčce. Znali jsme se dva měsíce,“ prozradil Jan Rosák s tím, že jejich známost dokonce nezačala úplně nejlépe.

„Naše první rande bylo nepovedený. Katastrofický. Když jsme se uviděli, bylo to jasný. První rande jsme si domluvili u rádia. Byl jsem po noční službě unavený, jel jsem domů a usnul jsem. Prošvihl jsem ho, byl jsem z toho úplně dole, plakal jsem vzteky. Říkal jsem si, že se na mě vykašle. Volal jsem jí na ubytovnu, omlouval jsem se, že jsem nepřišel. Ona mi s klidem řekla, že tam taky nebyla. Ale lhala. Pak mi přiznala, že tam byla a plakala. Jako já. Ale dopadlo to dobře,“ chválí si Rosák manželství, které trvá už šestačtyřicet let.

„Moje manželka je poklad. Tam funguje ta chemie – lexaurin, xanax… perfektně,“ směje se moderátor.

V době, kdy se s manželkou seznámil, už měl za sebou práci v Československém rozhlase a přešel do Československé televize. Předtím si ale vyzkoušel i jiné práce. S čerstvým řidičským průkazem sedl rovnou do sanitky.

„Kamarád povídal, že viděl inzerát. Zrovna jsme byli oba bez zaměstnání, bylo nám 21 let. Přihlásili jsme se ke garážmistrovi a oni nás rovnou posadili do sanitky. Měl jsem čerstvej řidičák, ale ten jsem poprvé ukázal až při první nehodě. Při ní jsme naštěstí byli prázdní,“ vzpomíná na jedno ze svých prvních zaměstnání Rosák.

Později se také živil řízením pojízdných schodů na letišti, kterými jednou nabořil letadlo. „To nebyla žádná legrace. To bylo egyptské letadlo. Dělal jsem brigádu na letišti u nakladačů. Jezdil jsem tam s ještěrkou a se schodama. Vyměřil jsem si to, dojel jsem až skoro k tomu a narazil jsem do toho letadla. To pak muselo do opravy. Bylo z toho těžký vyšetřování, mezinárodní malér. To jsem byl zpocený až úplně tam,“ přiznal Jan Rosák.