Právě na prknech Divadla Broadway se objeví už podruhé, tentokrát v muzikálu Mýdlový princ. „Když mě produkce oslovila poprvé, bylo to pro mě překvapení. To mi sdělili, že potřebují dědečka do muzikálu Vánoční zázrak. Dědečka! Ale kompenzovalo se to tím, že to byl pan profesor, tedy dědeček intelektuál, a to se mi líbilo. I teď v Mýdlovém princi jsem zase trochu intelektuál, neboť hraju pana učitele ve výslužbě. Nevybočuju ze zajetých kolejí,“ směje se Jan Rosák.

Mýdlový princ má za sebou obnovenou premiéru. Je to muzikál postavený na písních Václava Neckáře. Máte rád jeho hudbu?

Pořád ho vnímám jako zjevení a myslím, že je svým způsobem nedoceněný. Jeho písničky jsou melodické a mají výborné texty. Vašek na to měl čuch, protože byl i herec, takže text nikdy neodezpíval jako veršíčky, ale předal ho jako příběh. I proto jsem rád, že jsem dostal roli právě v tomto v muzikálu.