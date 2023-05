Jan Révai se ve výchově inspiruje svou matkou, nechybí ani vařečka

„Moje maminka byla sekernice tělocvikářka. Běhal jsem před ní kolem stolu a ona na mě křičela, abych dal ruce pryč, že to bude bolet ještě víc. Tys nikdy nemusel přinést vařečku? Od té doby vím, jak zacházet se svými dětmi,“ řekl Révai v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. „Tady jsem slyšel ježiš. To neděláte doma nikdo?“ obrátil se herec k publiku.

Přiznal, že to s ním maminka měla podstatně těžší, než to má on se svými syny. Jako šestileté dítě se například rozhodl sebrat se a vyrazit s podobně starými kamarády bez vědomí rodičů pěšky z Kladna do Prahy.

„Moje první cesta do Prahy z Kladna trvala celý den, bylo mi šest let. Šli jsme pěšky. Byl jsem odmalička dobrodružné povahy. Maminka a celé sídliště běhali s policajty, ale to už jsme se vraceli,“ vzpomíná Revai, který se jako teenager dokonce zapletl do přepadení čerpací stanice a krádeže, za což byl odsouzen na tři a půl roku vězení. Propustili ho v polovině trestu na podmínku. Nikdy se tuto svou skvrnu z minulosti nesnažil zakrýt a mluvil o tom i se svými syny.

Od té doby uplynulo už třicet let a touhu po dobrodružství Révai v dospělosti uspokojoval na cestách po světě, který objíždí na motorce. „Jezdit jsem začal už jako teenager, ale neměl jsem nikdy svoji vlastní motorku. Tu jsem si koupil až ve třiceti. Pak se naskytla příležitost objet Kavkaz, Jižní Ameriku, Chile a Bolívii. To bylo pro televizi, kde jsme se potkali s Pavlem Liškou. Projeli jsme pak i celou Střední Ameriku,“ popsal herec.

„A teď se chystáme na Papuu, sčítá asi 800 kmenů, to znamená 800 jazyků, oni si nerozumí ani přes kopec. Vymysleli jsme si komunikační prostředek – vezeme jim tam kus české kultury, a to je loutkové divadlo. Zahrajeme jim divadýlko a pak uvidíme, jestli nás sežerou,“ plánuje Revai