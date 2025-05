Je pravda, že jste příběh s názvem Moloch, ve kterém máte jednu z hlavních rolí, natáčeli na Ukrajině?

Byla to zkušenost, kterou jen těžko vyjádříte slovy, to si člověk musí zažít na vlastní kůži. Věděli jsme, že vyrážíme do země, kde zuří válka, přestože jsme se nepohybovali přímo v oblasti bojů. A i když jsme se nacházeli poměrně daleko od fronty, tak riziko, že se něco stane, bylo stále přítomné. Dopředu nás informovali, že výstražné sirény jsou běžnou součástí dne, a doporučili nám stáhnout si aplikaci, která varuje před nálety. Sirény se opravdu ozývají často. Funguje tam jasný systém. První výstraha signalizuje možný útok, pokud se do deseti minut ozve druhá, nebezpečí pominulo, nálet byl zneškodněn. Jakmile zazní další výstraha, je vhodné odebrat se do krytu, protože tohle třetí houkání značí další útok. A tak se to pořád opakuje.

Nevracím se k období ve vězení z vlastní vůle. Není to nic, co by člověk chtěl znovu prožívat ani v hlavě. Ale zapomenout se to nedá.