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Janu Rejžkovi amputovali kus nohy. Zuřivý kopáč do našich celebrit dokopal, žertoval

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  20:44
Jan Rejžek

Jan Rejžek | foto: Profimedia.cz

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Hudební kritik a spisovatel Jan Rejžek oznámil, že mu lékaři v motolské nemocnici amputovali dolní část levé nohy. Ani v závažné životní situaci ale neztratil svůj typický černý humor. Na Facebooku už vymýšlel názvy svých budoucích pořadů i titulky, které by o něm mohl napsat bulvár. Příspěvek humorně okomentoval i například scenárista a režisér Petr Jančárek. „Honzo, drž se, i když se teď budeš nejspíš trochu kácet,“ napsal.

„Drahé a drazí spolulidé, těžko někdo mohl vědět následující závažnou zprávu první. Takže sděluji jako její protagonista: včera ráno mi na chirurgické klinice motolské nemocnice odňali dolní část levé končetiny. Upřímný dík za vaši podporu!,“ napsal novinář a spisovatel Jan Rejžek na Facebooku.

Vymyslel rovnou několik titulků pro bulvární média. „Buď: Zuřivý kopáč do našich celebrit dokopal! Nebo naopak: Ještě že má známý sprosťák druhou nohu,“ napsal Rejžek.

GLOSA: Na co Jan Rejžek ve svých knižních pamětech „nepamatoval“

„Myslíte že na podzim obnovím mé poslechovky s novým názvem První Antidiskotéka bez nohy a Jiřího Černého? Nebo Hovory V (vozík)? A talk show Na štyry voči a jednu nohu s... Má bilanční poselství najdete v poslední kapitole knihy Máte rozepnutej batoh, do níž můžete nahlédnout už na počátku září,“ glosoval hudební a filmový kritik svůj handicap.

Zároveň napsal, že ruší své chystané besedy, které měly být na podzim. „Omlouvám se všem pořadatelům na podzim mých chystaných besed v Sázavské, Prachaticích a jinde, ale z jasných důvodů je musíme přeložit na jaro. Těším se na Vás po Novém roce,“ dodal Rejžek.

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