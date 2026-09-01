Janu Rejžkovi amputovali kus nohy. Zuřivý kopáč do našich celebrit dokopal, žertoval

„Drahé a drazí spolulidé, těžko někdo mohl vědět následující závažnou zprávu první. Takže sděluji jako její protagonista: včera ráno mi na chirurgické klinice motolské nemocnice odňali dolní část levé končetiny. Upřímný dík za vaši podporu!,“ napsal novinář a spisovatel Jan Rejžek na Facebooku.
Vymyslel rovnou několik titulků pro bulvární média. „Buď: Zuřivý kopáč do našich celebrit dokopal! Nebo naopak: Ještě že má známý sprosťák druhou nohu,“ napsal Rejžek.
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GLOSA: Na co Jan Rejžek ve svých knižních pamětech „nepamatoval“
„Myslíte že na podzim obnovím mé poslechovky s novým názvem První Antidiskotéka bez nohy a Jiřího Černého? Nebo Hovory V (vozík)? A talk show Na štyry voči a jednu nohu s... Má bilanční poselství najdete v poslední kapitole knihy Máte rozepnutej batoh, do níž můžete nahlédnout už na počátku září,“ glosoval hudební a filmový kritik svůj handicap.
Zároveň napsal, že ruší své chystané besedy, které měly být na podzim. „Omlouvám se všem pořadatelům na podzim mých chystaných besed v Sázavské, Prachaticích a jinde, ale z jasných důvodů je musíme přeložit na jaro. Těším se na Vás po Novém roce,“ dodal Rejžek.