Slíbili jsme mu, že na něj čeká Ozzy. Vdova popsala odchod Jana Potměšila

Autor:
  8:18
Herec Jan Potměšil odešel (†60) v klidu, ve spánku. Vdova Radka Potměšilová to sdělila na sociální síti a zveřejnila i parte. Poslední rozloučení se bude konat v Chrámu Matky Boží před Týnem v Praze.
Jan Potměšil s manželkou Radkou | foto: Profimedia.cz

25 fotografií

„Honza odešel ve spánku, byli jsme s ním a slíbili mu, že na něj čeká Ozzy a Jim Morrison a že jeho tatínek už chystá běžky a že si konečně dá pivo,“ popsala Radka Potměšilová odchod svého manžela.

„Řekli jsme mu, ať se o nás nebojí, že my se o něj taky nebojíme. Byl klidný a vypadal, že se těší. Láska je silnější než smrt, to ví každý, kdo četl Harryho Pottera,“ dodala.

Zveřejnila i parte, kde je uvedeno, že poslední rozloučení se bude konat v úterý 28. dubna v Chrámu Matky Boží před Týnem v Praze.

Herec Jan Potměšil zemřel ve čtvrtek. Od svých 23 let byl po autonehodě upoután na invalidní vozík a v poslední době měl problémy se srdcem.

Odešel, ale nezmizel. Na Potměšila vzpomínají Hřebejk, Kuklová i politici

„Honza před jedenáctou (23:00) zemřel, byli jsme s kluky s ním. Odešel ve spánku, jeho srdce už nevydrželo. Moc děkujeme všem na ARO Motol, bojovali jako lvi,“ sdělila Potměšilová, která s hercem vychovávala dva syny.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Nenapadlo mě, že jeden nahý záběr způsobí peklo, říká Aneta Krejčíková

Aneta Krejčíková v Show Jana Krause (duben 2026)

Herečka Aneta Krejčíková v Show Jana Krause vyprávěla o tom, co způsobil jediný její záběr ze seriálu Volha a jestli si pro milostné scény ve filmech bere dnes populární kouče intimity.

Móda z Andělů: Prachařová v kalhotkách, stylová Farna i katastrofa Havelková

Ceny Anděl 2026: Módní policie

Ceny Anděl jsou za námi. Slavnostní vyhlášení cen České hudební akademie se stejně jako loni odehrálo v prostorách Křižíkových pavilonů pražského Výstaviště a my jsme si opět posvítili na to, kdo se...

Dara Rolins ukázala snový výhled u jezera v Itálii i foto s Nedvědem z postele

Dara Rolins a Pavel Nedvěd jsou spolu šestým rokem.

Dara Rolins (53) a její partner, bývalý fotbalový reprezentant Pavel Nedvěd (53), spojili příjemné s užitečným. Vyrazili do Itálie, kde jim roste vysněná vila, a kromě kontroly stavby si dopřáli i...

Vzali se tajně, překonali krizi a stárnou bok po boku. S kým žije Anna Geislerová

Anna Geislerová a Zdeněk Janáček jsou manželé do prosince 2003.

Na svém kontě má rekordní počet Českých lvů, zahrála si v nejlepších českých filmech i televizních seriálech, píše knihy, navrhuje oblečení, má řád od prezidenta. To vše stihla Anna Geislerová do...

Iva Kubelková s dcerou Natálií opět bodují, ukázaly dokonalé křivky v plavkách

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou v nové plavkové reklamní...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět předvedly své výstavní postavy v plavkách. Společné focení v bikinách na ostrově Mauricius ukázalo nejen jejich půvab,...

18. dubna 2026  8:18

Už neplánuji. Zubatá si mě už ocejchovala, říká Klíma po léčbě rakoviny

Josef Klíma v pořadu 13. komnata (duben 2026)

Spisovatel a novinář Josef Klíma (75) chtěl svou autobiografii navzdory přání nakladatele napsat sám. Knihu Josef Klíma: Tváří v tvář zločinu ale nakonec napsala jeho kolegyně Karolína Lišková,...

18. dubna 2026

Štěstí nepadá z nebe. Je potřeba mu něco obětovat, říká cukrářka Fabešová

Podnikatelka a cukrářka Iveta Fabešová. (20. června 2025)

Cukrářka Iveta Fabešová (42) oslavila narozeniny odtajněním nového sladkého konceptu. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o tom, jak se při takové profesi udržuje fit i o životních peripetiích, které...

18. dubna 2026

Peter Ustinov jako detektiv Poirot budil pochyby. Příbuzná autorky protestovala

Premium
Peter Ustinov exceluje v hlavní roli Hercule Poirota v kultovním snímku Smrt na...

Rodiče ho počali v Rusku, na svět přišel v Anglii, pracoval v Hollywoodu a žil ve Švýcarsku. Peter Ustinov byl skutečným světoběžníkem, ale také umělcem a politikem s jízlivými průpovídkami. Mimo...

17. dubna 2026

Victoria Beckhamová poprvé promluvila o rozkolu se synem a jeho ženou

Brooklyn Beckham a Victoria Beckhamová na Glamour Women of the Year Awards (New...

Victoria Beckhamová (51) se poprvé vyjádřila o napjatých vztazích s nejstarším synem Brooklynem (27). Bývalá členka kapely Spice Girls a módní návrhářka zdůraznila, že s manželem Davidem (50) se vždy...

17. dubna 2026  12:10

Dara Rolins ukázala snový výhled u jezera v Itálii i foto s Nedvědem z postele

Dara Rolins a Pavel Nedvěd jsou spolu šestým rokem.

Dara Rolins (53) a její partner, bývalý fotbalový reprezentant Pavel Nedvěd (53), spojili příjemné s užitečným. Vyrazili do Itálie, kde jim roste vysněná vila, a kromě kontroly stavby si dopřáli i...

17. dubna 2026  11:14

Plastika, botox i liposukce. Modelka Simona Krainová promluvila o úpravách

Simona Krainová na Instagramu (28. února 2024)

Simona Krainová (53) o svém vzhledu i péči o tělo mluví dlouhodobě otevřeně a bez obalu. Zatímco její sledující často spekulují o rozsáhlých plastických úpravách a zákrocích, které pravděpodobně...

17. dubna 2026  10:10

Zpěvák D4vd byl zatčen, je podezřelý z brutální vraždy čtrnáctileté dívky

Zpěvák David Anthony Burke, známý jako d4vd (2025)

Policie v Los Angeles zatkla zpěváka D4vda (21) pro podezření z vraždy nezletilé dívky, jejíž tělo se našlo v kufru jeho auta. Úspěšný americký hudebník a hvězda platformy TikTok, jehož úřední jméno...

17. dubna 2026  9:37

Influencerka Leah Haltonová pobláznila Instagram. Je vážně nejkrásnější na světě?

Leah Haltonová

Influencerka Leah Haltonová v posledních dnech plní titulky světových médií. Pětadvacetiletá rodačka z Melbourne se stala jednou z nejvýraznějších tváří letošního hudebního festivalu Coachella....

17. dubna 2026  9:30

Přežití byla druhá šance, vzpomínal Potměšil s Kuklovou na drsné životní zkoušky

Premium
Michaela Kuklová a Jan Potměšil. Byli mladí, talentovaní. Když před...

Byli mladí, talentovaní. Když před bezmála čtyřiceti lety natočili Michaela Kuklová a Jan Potměšil pohádku O princezně Jasněnce a létajícím ševci, zdálo se, že mají před sebou úžasné životy. Jenže...

17. dubna 2026  8:55

Vzali se tajně, překonali krizi a stárnou bok po boku. S kým žije Anna Geislerová

Anna Geislerová a Zdeněk Janáček jsou manželé do prosince 2003.

Na svém kontě má rekordní počet Českých lvů, zahrála si v nejlepších českých filmech i televizních seriálech, píše knihy, navrhuje oblečení, má řád od prezidenta. To vše stihla Anna Geislerová do...

17. dubna 2026

Prci, prci, prcičky: Nadia z Československa startuje v 52 letech na OnlyFans

Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth...

V legendární scéně z filmu Prci, prci, prcičky se herečka Shannon Elizabeth v roli svůdné studentky uspokojovala před webkamerou. Po sedmadvaceti letech nyní oznámila, že se rozhodla začít novou...

17. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.