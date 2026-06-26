Já bych si to k Chantal nedovolil, pro mě je maceška, říká Jan Polívka

„Jsme z toho nadšení, rádi v tom hrajeme, pořád se to vyvíjí, roste, jsme šťastní, že to tak je,“ dodává přítelkyně Jana Polívky.
Blízkost, která mezi nimi vznikla na jevišti, se přenesla i do soukromí. Oskar Hes pozval kolegyni na premiéru muzikálu Klan Baťa, ve kterém ztvárnil hlavní roli. Doprovázel ji její partner Jan Polívka. On studuje brněnskou JAMU, ona pražskou DAMU. K tomu hraje v Národním divadle v inscenaci Valerie a týden divů a čeká ji také pár představení v muzikálu Forman na Letní scéně Musea Kampa.
Po boku Polívkovic klanu se nedávno zúčastnila i premiéry svého „skorošvagra“ Vladimíra Polívky, který v Divadle Metro uvedl vlastní hru Unikát. Hlavní a jedinou postavou v ní je herec Claude, který kvůli přemíře práce ztrácí kontakt s rodinou. Děj se odehrává během jediného večera, kdy se s lahví v ruce zoufale snaží udržet kontrolu nad svou rolí a odehrát premiéru. „Jsem unavený z toho být laskavý,“ říká Vladimír na jevišti. Ještě příhodnější je hláška: „Já chlastám, aby vy jste mohli chodit do divadla.“ Ale zazní i věta: „Otec mi řekl: Hlavně nikdy nepracuj, chlapče.“ Při ni se smějí všichni.
„To by Bolek nikdy neřekl,“ tvrdí s úsměvem na rtech Jan Polívka o tátovi, kterého mají s Vladimírem společného. „Dobrých rad jsem ale od něj dostal spousty. A nejenom rady, říkal mi třeba: Víš, co znamená VIP? Very Important Polívka,“ vypráví Jan, jehož matkou je Marcela, zatímco Vladimírovou Chantal.
Té věnoval Vladimír ve své hře také značný prostor. Především ji parodoval. Ale Chantal, která seděla během premiéry v publiku jen tři sedadla od svého bývalého manžela se neurazila. Naopak se narážkám na svoji osobu smála ze všech nejvíc. Je přesvědčená, že inspirací synovi nebyla jenom ona.
Jan Polívka hraje se svými bratry i otcem v inscenaci Anděl v lihu, která je poctou zesnulému Bolkovu kamarádovi a kolegovi Jiřímu Pechovi. Žádnou one man show jako Vladimír zatím nepřipravuje. „Já jsem na to zatím moc mladý a nezkušený, ještě si to nezasloužím. Jasně, že bych někdy chtěl mít svoji performance, ale to je ještě daleko. Musím se k tomu teprve časem nějak dopracovat,“ říká Jan.
„Jméno Polívka je silné, ale je to taky tenký led,“ uvědomuje si závazek, který jeho příjmení automaticky nese. „Nechci toho jména zneužívat, ale třeba časem, až poznám ten svůj divadelní jazyk,“ vypráví. Baví ho pantomima, ale chce ji doprovodit slovem a bourat hranice mezi jednotlivými žánry.
„Vladimír byl neuvěřitelný, jak to celé utáhl v té ohromně silné energii. Moc se mě to dotklo. Bavila jsem se, bylo to skvělé,“ zhodnotila dodatečně premiéru Aneta.
„Nejlepší, krásné, vtipné, úžasné, po p* či,“ dodal její přítel Jan. „Že napodobuje Chantal, to pro mě žádná novinka není, jenom mě překvapuje, jak to vidím neustále dokola, že je to pořád dobrý. Já bych si ji parodovat nedovolil. Není to moje maminka, ale maceška, to by se nehodilo. A asi bych to tak dobře ani neuměl,“ přiznává.
Místo divadelní performance chce Jan v létě natočit krátký film. „Mám chuť vyzkoušet si to,“ říká. Pracovní tým poskládal z kamarádů, spolužáků z JAMU i FAMU. Tématem je překvapivě loučení a strach z války. Scénář si napsal sám. „Kdo by neměl strach z války. Stačí si přečíst Remarqua. To není jenom v tom, co se na nás valí z médií,“ vysvětluje.
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Další Polívka hercem. Jan podobu se svým otcem Bolkem nezapře
Hlavních postav bude mít příběh několik, ale děj zatím prozrazovat nechce. S velkou pravděpodobností by se v něm měli objevit i další členové rodiny, přinejmenším Bolek Polívka. Roli dostane i Aneta. „Točit budeme hlavně v okolí Brna a chceme aby film byl dlouhý maximálně třicet minut,“ dodává.
Pak konečně bude mít dovolenou. „Vyrazíme na nějaký road trip do zahraničí. Buďto budeme někde na pankáče stanovat, nebo přespíme v autě,“ říká Aneta. „Máme rádi věci dopředu moc neplánovat a pokud cítíme, že je nám někde dobře, tak tam rádi zůstáváme. A když to není úplně ono, jedeme dál.“ Zbytek volných dní chtějí prožít v Olšanech. „Tam to máme nejradši,“ říkají oba.