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Objednávají si ji ti nejlepší. Patricie Kaňok ale některé interprety odmítá
Režie a scénáře videoklipu se ujala fotografka a režisérka Wlasta Laura. Vizuální podobu postavila na svém fotografickém souboru Unspoken Things, který vychází z folkloru a etnografických textů zabývajících se tělem jako kulturním fenoménem, rituály a tradiční kulturou.
„Důležitou inspirací pro mě byla také krajina Pálavy, odkud pocházím, kde žiju a kde se celý klip natáčel. Chtěla jsem, aby v něm krajina nebyla jen kulisou, ale aby se sama stala součástí příběhu a jeho atmosféry. Celé je to vlastně takové spojení moravského folkloru, ženské síly, vášně, určité temnoty a lehce dekadentní romantiky. Nebo, řečeno s nadsázkou: takoví moravští Bridgertonovi,“ popisuje Wlasta Laura.
Jan Polívka v klipu ztvárňuje muže, který si je dobře vědom zájmu žen a jejich pozornost bere jako samozřejmost. Do jeho cesty ale vstoupí žena, která se tomuto schématu vymyká. Realita se v klipu postupně prolíná se surrealistickými obrazy, symboly a představami možné budoucnosti. Důležitá je přitom ženská perspektiva – ženy nejsou jen pasivní součástí mužského příběhu, ale postupně přebírají kontrolu nad vlastním osudem.
„Natáčení s režisérkou Wlastou bylo odvážné, ale líbilo se mi přenesení odvěkého tématu ‚ženy, víno, zpěv‘ do ženské perspektivy. V klipu mám na sobě na část záběrů kousky mužského kroje, v některých záběrech jsem jen zakrytá hrozny. Nikdy jsem neplánovala se pro videoklip svlékat, ale věřím, že to podtrhne surrealistické obrazy, které vycházejí z umělecké tvorby Wlasty,“ říká Patricie Kaňok.
„Jsem rád, že jsem mohl zažít a být součástí atmosféry, která je mi od srdce blízká, atmosféry Moravy. Zároveň jsem díky holkám z kapely Vesna poznal úplně nový svět. Baví mě pracovat s lidmi, kteří to nedělají jen pro radost, ale především s láskou a vášní. Patricie byla skvělá parťačka a Laura, která měla na starosti režii, je opravdová vizionářská střelkyně. Snad jsem svojí moravskou krví trochu pomohl ke vzniku něčeho, co má smysl a dělá radost tisícům z nás,“ říká Jan Polívka.
Reakce fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat a hodně z nich obdivuje právě mladého Polívku. „Janík Polívka je teda kus. Celý tatínek zamlada,“ stojí v jednom z komentářů. „Mladej Polívka je ale kocour,“ přidává se další fanynka. „Toto je bomba! A Polívka ml. to je krásný kus chlapa!“ píše se v dalším komentáři.
Ne všichni fanoušci ale sdílejí nadšení. Na Instagramu se objevil u klipu i kritický komentář v angličtině. „Všem zahraničním fanouškům. Skupina Vesna je oblíbená díky svým důstojným a moderním písním, které čerpají inspiraci z lidové hudby a popu. Ale s tímto nesouhlasíme!!! Za touto produkcí stojí dva muži, a možná právě proto je tak kýčovitá. #chceme slušnost #chceme důstojnou moderní folklórní radost,“ napsala fanynka s přezdívkou miss slavic.
„Kroj není kostým, má se nosit buď správně a pořádně, nebo raději vůbec,“ reaguje na klip další fanynka.