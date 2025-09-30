Další Polívka hercem. Jan podobu se svým otcem Bolkem nezapře

V rodině Bolka Polívky (76) je další herec. Po dceři Anně (46) a synovi Vladimírovi (36) se herectví věnuje i jeho syn Jan (21). Ten nyní hraje v nováckém seriálu Bratři a sestry, kde ztvárňuje postavu Jonáše.
Bolek Polívka ve filmu Kalamita (1980) a Jan Polívka v seriálu Bratři a sestry...

Bolek Polívka ve filmu Kalamita (1980) a Jan Polívka v seriálu Bratři a sestry (2025) | foto: Koláž iDNES.cz

Jan Polívka a Barbora Černá v seriálu Bratři a sestry (2025)
Jan Polívka v seriálu Bratři a sestry (2025)
Barbora Černá a Jan Polívka v seriálu Bratři a sestry (2025)
Jan Polívka v seriálu Bratři a sestry (2025)
A hned jeho první scéna pořádně zamíchá dějem. Setkal se s Bárou (Barbora Černá) a ta mu představí Vencu (František Beleš) nikoli jako partnera, ale jako svého bratra. Pro Vencu je to obrovská rána. Už tak se vyrovnává s nelehkou situací, teď musí navíc čelit tomu, že ho Bára takto veřejně odstrčila.

„Jonáš je kluk, co má v sobě zvláštní kouzlo – je drzý, trochu provokatér, ale zároveň mu nejde úplně odolat. Přijde jen kvůli babetě, najednou ale vezme Báru na projížďku, a tím nechtěně rozbije něco, co Venca držel stěží pohromadě. Pro mě jako herce bylo natáčení radost - sednout si na motorku, hrát s potřebnou energií a slyšet u toho ze všech stran: Hele, ty jsi fakt celý táta!“ představuje svou postavu v Bratrech a sestrách Jan Polívka.

Fyzická podoba Jana Polívky s mladší verzí jeho otce je nepřehlédnutelná. A čím je starší, tím je podoba s Bolkem výraznější. Vidět to i na hořké komedii Věry Chytilové Kalamita z roku 1980, kterou mohou diváci najít na Oneplay.

Anna Polívková, Chantal Poullain, Vladimír Polívka a Michal Kurtiš

Bolek Polívka má se čtyřmi ženami celkem šest dětí a čtyři z nich se věnují umění. Nejstarší Kamila (50), kterou má herec s první exmanželkou Stanislavou Polívkovou, je scénografkou a režisérkou. Anna Polívková, jejíž maminkou je herečka Evelyna Steimarová hraje ve filmu a divadle. Stejně tak i její bratr Vladimír, jehož maminkou je Bolkova druhá exmanželka, francouzská herečka Chantal Poullain.

S třetí manželkou Marcelou má herec tři děti. Kromě zmiňovaného Jana ještě Františka Antonína (19) a dceru Marianu, která letos v listopadu oslaví osmnáctiny.

Další Polívka hercem. Jan podobu se svým otcem Bolkem nezapře

