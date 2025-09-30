A hned jeho první scéna pořádně zamíchá dějem. Setkal se s Bárou (Barbora Černá) a ta mu představí Vencu (František Beleš) nikoli jako partnera, ale jako svého bratra. Pro Vencu je to obrovská rána. Už tak se vyrovnává s nelehkou situací, teď musí navíc čelit tomu, že ho Bára takto veřejně odstrčila.
„Jonáš je kluk, co má v sobě zvláštní kouzlo – je drzý, trochu provokatér, ale zároveň mu nejde úplně odolat. Přijde jen kvůli babetě, najednou ale vezme Báru na projížďku, a tím nechtěně rozbije něco, co Venca držel stěží pohromadě. Pro mě jako herce bylo natáčení radost - sednout si na motorku, hrát s potřebnou energií a slyšet u toho ze všech stran: Hele, ty jsi fakt celý táta!“ představuje svou postavu v Bratrech a sestrách Jan Polívka.
Fyzická podoba Jana Polívky s mladší verzí jeho otce je nepřehlédnutelná. A čím je starší, tím je podoba s Bolkem výraznější. Vidět to i na hořké komedii Věry Chytilové Kalamita z roku 1980, kterou mohou diváci najít na Oneplay.
Bolek Polívka má se čtyřmi ženami celkem šest dětí a čtyři z nich se věnují umění. Nejstarší Kamila (50), kterou má herec s první exmanželkou Stanislavou Polívkovou, je scénografkou a režisérkou. Anna Polívková, jejíž maminkou je herečka Evelyna Steimarová hraje ve filmu a divadle. Stejně tak i její bratr Vladimír, jehož maminkou je Bolkova druhá exmanželka, francouzská herečka Chantal Poullain.
S třetí manželkou Marcelou má herec tři děti. Kromě zmiňovaného Jana ještě Františka Antonína (19) a dceru Marianu, která letos v listopadu oslaví osmnáctiny.
6. července 2025