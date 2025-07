S bráchou si tam nahoře budeme odpouštět a zpívat, vzkázal písničkář Jan Nedvěd

„Já bych tak rád hrál, ani nevíte jak. Ale stáří je strašný nesmysl,“ vzkázal Jan Nedvěd ve videu, které zveřejnil na Facebooku.

Jan Nedvěd překvapil svého bratra Františka, kterému přišel osobně popřát ke zlaté svatbě (Praha, 10. června 2021)

Letos 18. července to byly už čtyři roky, co jeho bratr František Nedvěd podlehl rakovině. „Píšete mi, proč jsem se nevyjádřil při výročí odchodu bráchy. Je to přece velmi jednoduché. Je to příliš intimní, niterná věc, kterou bych slovy stejně nevyjádřil. Zkuste napsat na papír, jak máte rádi maminku. Máme ji rádi, stokrát rádi, a neřeknete nic, co ve vás je,“ řekl písničkář.

Ten se svým bratrem roky tvořil legendární folkové duo, které vyprodalo v roce 1996 Strahov. Na koncert přišlo 70 tisíc lidí a celý stadion zpíval hity Brontosaurů i Spirituál kvintetu, které tehdy znalo celé Československo.

„A tak si počkám, stejně tam nahoru za ním půjdu. To je věc času. A pak si budeme dlouze povídat, trochu si odpouštět, pak i zpívat. Každý, kdo patříš mezi nás, víš, co je kamarád. Nebo Máme jen sebe,“ dodal Jan Nedvěd.

I když se o důvodech, proč se cesty bratrů na dlouho rozešly, ani jeden z nich nikdy pořádně nerozpovídal a nechali si je pro sebe, mluvilo se o tom, že spory měli hlavně kvůli penězům a ženám.

Zatímco František s manželkou Marií, s níž měl dva syny, stihl oslavit zlatou svatbu, Jan, který má pět dětí, se rozvedl a vzal si vzal o sedmatřicet let mladší prodavačku Pavlínu, se kterou žil dvacet let v malé chatičce na Sázavě.