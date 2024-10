Kdybych nebyl zadaný, vzal bych ji na rande, říká Nedbal o Absolonové

Přitom by mu teoreticky stačil jeden, protože ze stejného čísla lze odesílat kterémukoliv tanečnímu páru libovolný počet esemesek. Herec má v pravidlech taneční soutěže očividně hokej. Nicméně Oskara Hese považuje Jan Nedbal za svého „skorobratra“.

Léta spolu sdíleli byt a na sourozence si zahráli jak ve filmu Bratři o Josefu a Ctiradu Mašínových, za který byli oba nominovaní na Českého lva, tak v minisérii o králi Šumavy, kterou uvedlo Voyo a jejíž šestidílné pokračování je připraveno k nasazení.

Kristýna Boková a Jan Nedbal (15. října 2024)

Teď si ale Jan Nedbal „střihl“ u konkurence roli detektiva v osmidílném seriálu Hrdina. „Adam Hrdina moc dobře ví, co dělá, akorát jsou jeho metody trošku nekonvenční, proto u svých nadřízených naráží. Jenomže ve své práci je tak dobrý, že mu to musí tolerovat,“ říká Nedbal o své postavě.

Na svou seriálovou partnerku Kristýnu Bokovou, která se před kameru vrátila po dlouhé mateřské dovolené, pěje samé ódy. „Partnerka je pro mě vždycky extrémně důležitá, protože je to člověk, se kterým na tom place trávím nejvíc času. To, abychom si rozuměli, je alfou a omegou. Že spolu máme tak krásný vztah je podle mě pak vidět i na výsledku. Jsme výborní kamarádi i mimo kamery,“ vyznal se ze svých citů k herečce, která hraje státní zástupkyni. Rozhodně ale jejich vztah nepřekročil hranici kamarádství. „To bych jí neudělal, nechodíme spolu.“

Zatímco do mnoha jiných rolí se musel měnit fyzicky například zhubnout deset kilogramů a převlékat se do různých kostýmů, což má velmi rád, nyní zůstává víceméně v civilu. „Vymysleli jsme, že Hrdina bude mít po celou dobu jenom jeden kostým, takovou pracovní uniformu. Ale protože je trochu autista, pořídil si od každé části svého oblečení několik stejných kousků, třeba i dvacet. Kostymérky a paní skriptka tak nemusí hlídat návaznosti, což je skvělé. Je to něco jako baloňák Colomba,“ přibližuje herec Hrdinův oděv.

Seriál je plný akčních scén, ve kterých si Nedbal libuje. „Podle mě se nám je podařilo natočit výborně. Taky tam jsou kaskadérské kousky, nebude to žádná nuda,“ láká diváky Primy k televizním obrazovkám. „Šel jsem do všeho, k čemu mě pustili, co mi dovolili dělat. Když bylo třeba skočit z okna ve třetím poschodí, tak to udělali kaskadéři a já si taky skočil, akorát z nižšího patra. Ale zase to nebylo tak náročné jako když jsem točil o Mašínech, tam jsem jel přilepený zespodu na vlaku a držel se brzdy. Na druhé straně tady jsem si užil automobilové honičky, ty mě baví, někdy jsem auto i řídil.“

Jan Nedbal v seriálu Hrdina (2024)

Původně chtěl být záchranářem, proto vystudoval střední zdravotní školu. Ale nakonec šel na DAMU a stejně jako Hes jde z role do role. V době studií pobýval v rámci programu Erasmus v Norsku a při tom si odskakoval na Island za svoji tehdejší přítelkyní. Zatímco norský jazyk se nikdy nenaučil, islandsky se prý domluví. Přesto obě země už dlouho nenavštívil.

„Chystám se tam příští rok, až budu mít víc času, ale kamarádi z Islandu teď přijeli za mnou do Prahy. Vzal jsem je do famózní restaurace El Camino, což je moje oblíbené místo v Praze, a pak jsme šli na pivo. Prošli jsme se i po Karlově mostě, ale nemám moc rád turisty a oni taky ne, protože Island je jich plný, takže jsem jim spíš ukázal Prahu, kterou by neviděli, kdyby tady nikoho neznali. O to to bylo hezčí,“ vypráví.

Do divadla je nevzal, protože tou dobou žádné představení nehrál. Ale k vidění je mimo jiné v pražském Studiu DVA v životopisném dramatu o Judy Garlandové s Monikou Absolonovou v hlavní roli. Jan Nedbal, byť o řadu let mladší, v něm hraje jejího milence. Zatímco zpěvačka se zkouškami protrápila, neboť musela ztvárnit herečku v období závislosti na prášcích a alkoholu, Nedbalova role tak trýznivá nebyla. „Nějak jsme se sobě s Monikou odevzdali a na tom to celé stálo,“ vzpomíná na zkoušky.

Hrát muže zamilovaného do starší ženy pro něj taky žádná výzva nebyla. „Kdybych nebyl zadaný a potkali jsme se s Monikou někde v hospodě, nedělalo by mi problém, pozvat ji na drink,“ přiznává.

Práce má pořád dost. Natočil pro VOYO seriál Milionáři, kde se na place potkal s dalším svým kamarádem Vladimírem Polívkou, a brzy bude pro Novu točit další. Navíc je už naplánovaná i druhá série Hrdiny na Primě a Jan Nedbal to vítá. „Nadchnul mě Adamův humor. Celkově je mi blízký tím, že bere vážně jenom věci, které jeho samotného zajímají, a z lidí si obecně dělá legraci. O to líp se mi hrál,“ říká.