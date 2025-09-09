Byl pro mě mužský vzor, který mi chyběl, říká Oskar Hes o Janu Nedbalovi

„My jsme se s Oskarem potkali na konkurzu do Národního divadla na Kouzelnou zemi. Oba jsme tu roli dostali – a na základě toho se z nás stali nejlepší kámoši,“ říká Jan Nedbal.
„Mně chyběl mužský vzor, takže vždycky jsem toužil mít staršího kamaráda, takový vzor. A to byl tady Honzík,“ dodal Oskar Hes, který na natáčení dorazil se sádrou na ruce, pro což měl zajímavé vysvětlení.
„Honzo, zavři oči a zapoj fantazii. Představ si: noční Praha, temná, jdu se svojí Dorotkou po Staroměstském náměstí, zpoza rohu vyskočí tři temné postavy, skočí na nás. Já sejmu jednoho, druhého, třetího… To je hezká historka, viď? No, ale tohle se mi stalo normálně na fotbale. Padal jsem zadkem napřed na svoje předloktí,“ vysvětlil Oskar Hes.
Herci ještě nedávno sdíleli společnou domácnost. „Když jsme spolu začali bydlet, naučil mě citronku. To je takový ten extrakt z citronu. Když nemáš prachy na šťávu, dáš si to do vody a máš citronku. Pak do toho dáš ještě vodku a jedeš. Bylo to skvělý období, párty období. A pak přišla Sára a byl čas se rozejít,“ vzpomíná Oskar Hes.
Oskar Hes chodí s hudebnicí Dorotou Suchou, která hraje na piano a vyučuje hru na klavír, věnuje se i Dingu a hudební produkci. Partnerkou Jana Nedbala je fotografka Sára Kožucharová.