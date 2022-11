Umírání je mi blízké. Vlastní smrt hraju nejraději, říká Jan Nedbal

Natočil jste už poměrně dost filmů, které byly inspirované skutečnými událostmi. Je to náhoda?

V posledních letech se kriminální případy a příběhy historických osobností a událostí obecně točí hodně. Je to zřejmě tím, že jsou momentálně divácky nadmíru oblíbené. A vše, co jsem dosud kromě seriálů natočil, bylo vlastně inspirováno skutečnými událostmi – Zpráva, Božena, Král Šumavy, Poslední závod, Podezření... Teď jsem dokončil minisérii Matematika zločinu a natáčím film Bratři, což je oboje taky podle skutečné události, takže těžko říct, zda se pořád jedná o náhodu. (směje se) Možná působím důvěryhodně a režiséři si myslí, že mi to diváci budou věřit. Nevím, ale mám z toho radost. (směje se)

Jedl jsem jednu malou polévku denně, do toho strašně moc kouřil a pil kafe, protože to zahání hlad, a obden jsem si šel sednout někam na panáka. Jan Nedbal