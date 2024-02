Kdybych se neuživil herectvím, vrátil bych se za bar na Island, říká Jan Nedbal

V čem je zajímavé hrát role napsané podle skutečných příběhů?

Mám to moc rád, vždycky se dozvím něco nového a baví mě, když se s někým takovým můžu i setkat.

Před natáčením filmu Bratři to byl Josef Mašín.

Ano, kolik lidí dneska může říct, že se potkali s Josefem Mašínem? My s ním jeli z Drážďan do míst, kudy jejich odbojová skupina v padesátých letech za dramatických okolností utíkala před tisícovkami východoněmeckých policajtů. Vyprávěl nám, jak to tam vypadalo a jak se dostali z obklíčení. Proto přistupuju k těmto rolí s obrovskou zodpovědností. Hrát Ctirada Mašína, který nese odkaz celé rodiny a odbojové skupiny, nebo neprávem odsouzeného Tomáše Tomana v minisérii Matematika zločinu, je něco výjimečného. A je to pochopitelně úplně jiné než být zdravotním bratrem v seriálu Sestřičky Modrý kód.