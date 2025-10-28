Jak tohle zvládají? Jan Musil s partnerem si pořídili devět psů

Tak tohle už je pořádná rodina. Moderátor Jan Musil má dvě dcery, čtyři vnoučata a devět psů! K tomu se svým partnerem Jakubem krmí každou kočku, která se zatoulá na jejich pozemek. Zdálo by se, že vydělává jenom na žrádlo a veterináře. To ale stálice TV Barrandov vyvrací: „Máme skvělé kamarády!“
Útočiště u nich našli i pejsci z útulku, tak se jim teď dobrý skutek vrací a přátelé jim pomáhají obrovský zvěřinec „utáhnout“.

„První byla Merinka, třináctiletý mopsík. Aby nebyla sama, pořídili jsme jí Betynku, té je dvanáct a je to taky mopsík. Ale já chtěl vždycky francouzského buldočka. Sice jsme měli velkou bordeauxskou dogu Troubičku, ale ty žijí krátce, takže nám v deseti letech umřela. Tak jsme si pořídili Fanynku – francouzského buldočka. A aby měla Fanynka společnici, protože mopsíci pro ni byli nezajímaví a Troubička zemřela, přivedli jsme jí domů Pepinku. Taky buldočku. Pak se ozvala kamarádka, která měla dalšího buldočka a říkala, že si ho ‚musíme‘ vzít. Vypadá jako opička křížená s buldočkem, prostě se geneticky nepovedla, ale je zlatá. Tak to je Bertička a je jí deset,“ prozradil Jan Musil.

Honza Gareth Musil a Jakub Gareth Bialý

„Dále máme jednoho anglického buldoka - Buchtičku, potom stejné rasy Boženku, aby byly kámošky a pak bulteriérku Marušku, kterou si moc přál Kuba, a té jsou čtyři. No a když už jsme si mysleli, že jsme kompletní, narazili jsme na inzerát s pejskem, kterého nikdo nechtěl. Zkoušeli jsme ho s našim kamarádem Petrem Sokolíkem ze spolku Běhejme a pomáhejme útulkům sdílet i na sociálních sítích, ale marně. Tak jsem Kubovi povídal: Nezkusíme to? A jeli jsme si pro něj,“ vypráví moderátor neuvěřitelný příběh.

„Všichni se mají rádi,“ informuje moderátor, že rozbroje u nich doma neexistují. Mezi zvířaty ani mezi ním a Jakubem Bialým, s nímž je v registrovaném partnerství. „Hanka Zagorová říkávala, že na lásku není nikdy pozdě a že dva lidi, kteří mají spolu být, spolu jsou. Že to většinou přijde v pozdějším věku a když je to ten pravý, tak všechno funguje, jak má,“ vypráví Musil.

Jakub Bialý, Jan Musil a jejich pes Hubík

S Jakubem jim to klape už třináct let. „Kdybych měl pocit, že se domů vracím nerad, tak to prostě změním. Ovšem lusknutím prstů, což je jedna z mých horších vlastností. Ale já nemám rád takové to, teď se budeme půl roku snažit, a pak uvidíme. Tohle jsem nikdy nedělal. Doslova a do písmene pálím mosty. Ale možná proto mi hodně důležitých lidí v životě zůstalo a jsme spolu v kontaktu,“ vysvětluje.

Starost o zvířata jim ovšem změnila životní styl, přestali cestovat. „Opravujeme si domeček a máme ty pejsky, tak už ani nemáme chuť a potřebu někam vyrážet,“ říká Musil, který se udržuje ve formě.

„Jsou to tři roky, co jsem přestal jíst maso. A držíme s Kubou přerušovaný půst, který funguje skvěle. Je pravda, že na začátku jdou kila dolů střemhlav, pak to chvíli stojí, a potom se to ustálí. Dnes můžu spořádat cokoliv, klidně i pět koláčů najednou, když se držím intervalů, kdy jíst můžu a kdy ne,“ vypráví.

Honza Musil

„Nechci se tahat s kily navíc, máme velkou zahradu, ta zvířata a taky vnoučata. Sára má deset, Kubíček sedm, Viktorka bude mít pět a Matyášek čtyři,“ vyjmenovává děti svých dvou dcer.

„Holčičky jsou v Praze a chlapečci žijí s maminkou u Brna. Nevídáme se tolik, protože všichni pracujeme, ale prostřednictvím mobilů máme přehled o tom, co se děje. Každý den nám chodí, jak já říkám svodka, co se kde stalo. Případně fotky a videa, takže jsme v obraze. Když se pak vidíme osobně, je to spíš hektické a intenzivní ale hezké,“ vypráví Musil, který se svojí exmanželkou i dcerami má dodnes pěkné vztahy.

Daří se mu i pracovně. Na TV Barrandov dál točí nové díly pořadu Nebezpečné vztahy, který jde v televizi od pondělí do čtvrtka před sedmou hodinou. A pro kanál Spectrum Home, dělá talk show. „Řídím auto a povídám si s různými osobnostmi. Ale ne o showbyznysu a o práci, toho si všímám jenom okrajově, mluvíme spíš o pocitech toho člověka. O tom, co ho trápí, proč třeba bere prášky na spaní a podobně. A mými hosty jsou i osobnosti ze Slovenska,“ představuje Musil pořad Popojedem.

Michal Máka, Honza Musil, Dagmar Havlová, Štefan Margita, Monika Trávníčková a Monika Absolonová na křtu alba Andělé strážní (2. října 2025)

Svého bývalého zaměstnavatele Jaromíra Soukupa, s nímž řešil krátce před prodejem televize finanční záležitosti, už pustil z hlavy. „Vše jsme si vysvětlili, vyřešili, vyrovnali, domluvili a jsem rád, že se to uzavřelo. V životě se setkáváme s různými lidmi. Některé chcete potkávat, jiné ne. Já už teď ale razím heslo: Nikdy neříkej nikdy. Člověk opravdu neví, co se stane, jaké cesty ho kam dovedou,“ hodnotí zkušenost s bývalým majitelem TV Barrandov, který mu dal práci na spoustu let.

„Třenice jsou i v manželství, v rodině, mezi sourozenci... A my jsme byli jenom kolegové, on nadřízený, já podřízený. Myslím, že v určité fázi života jsme si byli souzeni, protože jsme si navzájem pomohli. Já jemu se sledovaností, takže vydělával, a on mně, protože jsem si u něj vydělal. A že se to potom pokazilo, to už je pryč,“ říká Musil vyrovnaně.

Kromě masa se vzdal i alkoholu. „Začínali jsme s Kubou na víně, pak jsme si dali panáka..., ale pravidelně. Člověk je vždycky buďto nenažranec, alkoholik nebo třeba shopaholic,“ vypráví. „My jsme pili jenom v sobotu, protože přes týden jsme pracovali. A postupně jsme se dostali do fáze, kdy jsme si říkali, nemusíme, ale je sobota, tak si dáme. Tak jsme se rozhodli jednoho dne, že s tím skončíme a už rok alkohol nepijeme.“

25. března 2019

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
