„Vylezl jsem na žebřík, ale ten podjel. 11 zlomených žeber, propíchlé plíce, páteř pochroumaná tak, že jsem nechodil. Bylo to mezi dvěma obratli u kostrče,“ popsal Musil svá zranění z roku 2018.
Nehoda se mu stala v prosinci a v nemocnici byl až do března. Prodělal tři operace páteře a nebylo jisté, jestli se někdy postaví na nohy.
|
Jak tohle zvládají? Jan Musil s partnerem si pořídili devět psů
„Už jsem plánoval, že skončím na vozíku. Říkal jsem si: ‚Co se může horšího stát, než že budu na vozíku? Nic, žiju.‘ Říkal jsem Kubovi: ‚Máme problém. Máme dům a ten je do patra. Budeš mě muset nosit.‘ A Kuba, že nic není problém. Ale byl by to velký problém,“ popisuje Musil, jemuž byl celou dobu velkou oporou manžel Jakub.
Právě na něj myslel moderátor v té době nejvíc. „Neřešil jsem sebe, ale jak budu komplikovat život Jakubovi a všem kolem sebe,“ vzpomíná.
„Byl jsem připravený, že se může dít cokoli a asi by mě to úplně nevykolejilo, ale co by se stalo ve chvíli, kdy by to bylo definitivní, nevím. Nevím, jestli by tekly potoky slz, přemýšlel bych nad tím, jestli vůbec fungovat. Člověk někdy plánuje věci velikášsky, má velká gesta, a pak ho dostane úplná maličkost,“ říká Musil, který odmítl pobyt v Kladrubech a rozhodl se pro domácí rehabilitaci.
S manželem to zvládl a postavil se na vlastní nohy. Dodnes má ale komplikace. Když se mění tlak, bolí ho záda „Chodím shrbeně a cítím počasí,“ popisuje.
„Mám tam dvě takové titanové kolejnice, ty drží páteř. Tenkrát mi řekli, že zhruba za rok se to bude vytahovat. U mě se stalo ale něco, co nikdo nečekal, že se mi to tak hezky zahojilo a zapouzdřilo, že by byl hřích do toho znovu říznout a vytáhnout to, tak mi to tam nechali,“ vysvětlil Musil s tím, že šrouby v páteři nijak necítí.