Přicházet do tatínkovy podoby je pro mě trochu zklamáním, směje se Jan Menšík

„Že jsem otci podobný, slýchávám častěji a častěji. Je to ale dvousečné. Já jsem měl o sobě vždy představu, že jsem byl hezký chlapec a přicházet do tatínkovy podoby je pro mě trošku zklamáním, ale geny se nezapřou,“ říká Jan Menšík, který doslova vyrostl na filmovém place.

Otec ho s sebou bral na natáčení, aby ulevil mamince, která se starala o mladší sestru. Janovi to prostředí učarovalo a jeho budoucí směřování tím bylo dané.

Místo před kameru se ale postavil za ni a stal se asistentem režie. „Od malička jsem bojoval s vadou řeči a s tím se herectví dělat nedá. Zkoušel jsem to napravit, chodit na logopedii a nevím, jestli to byla moje lenost, ale prostě jsem se té vady nezbavil,“ vysvětluje Menšík.

Před kameru se ovšem taky už párkrát dostal. „Dodělal jsem film s Agnieszkou Hollandovou a ta ráda obsazuje neherce. Lidi, které má ráda, chce mít v tom filmu. Já jsem s ní dělal dva filmy a v obou jsem dostal malou roličku. Je to pocta, ale je to náročné, protože v ten moment hrajete před všemi lidmi ze štábu, které jste tam do té doby honil jako psy a oni vám to vrátí tím, že se vám smějí,“ říká Menšík.

Svého otce obdivuje především v dramatických rolích jako třeba ve filmu Všichni dobří rodáci. Ale miluje i jeho humor a zdůrazňuje, že na rozdíl od mnohých jiných komiků, byl jeho otec zábavný i v soukromí.

„On miloval humor. Žil humorem, vymýšlením vtipů. Zábava s ním byla neustále. Tam nebyl rozdíl, jestli byl na place nebo doma. Byl zábavný a veselý. Samozřejmě ho občas svazovala nemoc. Když se člověk dusí, nemá čas na vtípky. Ale jakmile mu otrnulo, vše obrátil v humor,“ připomněl Menšík otcovo astma, jehož léčbu kvůli práci trochu zanedbával.

Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík ve filmu Všichni dobří rodáci (1968)

Na rodinu měl vzhledem k časově náročnému povolání taky méně času, ale Jan Menšík mu to nemá za zlé. „Jako táta byl skvělý. Kvůli profesi na nás děti neměl moc času, ale ten čas, který měl, nám věnoval úplně. Neuvěřitelně se nám věnoval. A měl autoritu. Jeho způsob výchovy byl minimalistický, ale velmi účinný,“ říká Menšík, který má výborné vztahy i s dětmi Vladimíra Menšíka z prvního manželství.

Vladimír Menšík měl z prvního manželství syna Petra a dceru Vladimíru. S druhou ženou měl syna Jana a dceru Martinu. „Dal nás dohromady úplně všechny. Jeho bývalá žena byla pro nás teta. Jezdili jsme společně na dovolenou, oni pro nás byli jako normální sourozenci,“ popsal Jan Menšík.