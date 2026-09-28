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Maminka mi nosila zuby na plac v krabičce, vzpomíná Jan Maxián

Autor:
Jan Maxián

Jan Maxián | foto: FTV Prima

Jan Maxián
Jan Maxián a Petr Ryšavý
Jan Maxián v pořadu Máme rádi Česko
Jan Maxián v pořadu Máme rádi Česko
30 fotografií
K dabingu se Jan Maxián (43) dostal jako školák, ale jeho dnes už patnáctiletá dcera ještě dřív. Neuměla číst ani psát, a tak ji větu, kterou měla pronést na konci animovaného filmu LEGO příběh, museli naučit prostřednictvím obrázků.

Zpětně jsem rád za každou botu v životě, protože mě posunula dál, říká Jan Maxián

Svým křehkým dětským hláskem v něm říká: „Jsme zástupci planety Duplo a přišli jsme vaši planetu vyhladit.“

Zkoušela pak dabing dál, stejně jako hudbu, které se souběžně s herectvím věnuje její otec Jan Maxián. „Zbožňuje zpívání, ráda hraje na piano, ale teď propadla sportu. Je nadšenou a nadějnou hokejistkou. Hraje za dorost a v tuto chvíli je to její hlavní životní směřování,“ říká Jan Maxián. S novou partnerkou má syna, kterému už jsou dva roky. Zatím animované filmy nesleduje, ale jednou bude mít v čem tátu obdivovat.

Jan Maxián dabuje už přes třicet let a na svém kontě má celou řadu rolí. Tou první v animovaném filmu byl Herkules. Začalo to tím, že chodil do dětského pěveckého sboru při Českém rozhlase, který vedl Čestmír Stašek.

„Jeho manželka byla herečkou a hledala kluka, který by mohl dabovat. V našem sto dvaceti členném souboru jsme byli všeho všudy dva, tak si nás vyzkoušela,“ vzpomíná Maxián. „Zdálo se, že to herecky zvládám, a tak jsem získal hlavní roli ve filmu Jack a kouzelná motorka,“ říká o své první dabingové příležitosti v hraném filmu. „Nějak se pak rozletělo do světa, že jsem v tomto směru použitelný a přicházely další nabídky. A já skákal z jednoho studia do druhého a užíval si toho, že se můžu na film podívat dřív, než jde do kin,“ vypráví.

Jan Maxián
Jan Maxián
Jan Maxián a Petr Ryšavý
Jan Maxián v pořadu Máme rádi Česko
30 fotografií

Tou dobou už měl za sebou natáčení filmu Variácie slávy o životě W. A. Mozarta, ve kterém ztvárnil génia v dětském věku. Tím pádem musel před kamerou hrát na klavír, housle a varhany. „V jednom nebo dvou záběrech za mě zaskakovala profesionální klavíristka, protože šlo o zběsilou hru a nebyl čas, abych se ji naučil. Ale zbytek jsem dělal sám,“ vzpomíná na natáčení, ke kterému se dostal náhodou.

„Režisér Miroslav Sobota hledal kluka, který by uměl hrát na hudební nástroje, tak zavítal do Lidové školy umění, kam jsem sporadicky taky docházel, a zrovna ten den jsem tam byl. Ukázalo se, že se věnuji herectví a že mě docela těší i hudba, a tak jsem přišel ke své první hrané roli ve filmu,“ vzpomíná Maxián.

Během natáčení mu přitom vypadly oba přední zuby, což se do snímku moc nehodilo. A tak mu paní dentistka vytvořila rovnátka s umělým chrupem. „Trošku hůř se mi s tím mluvilo a nechtěl jsem je mít v puse pořád, tak moje maminka, která byla na place se mnou, ty zuby hlídala. A pokaždé jsem slyšel, jak režisér vydává pokyn: ‚Kamera, jede, Paní Maxiánová, zuby!‘ V tu chvíli přiběhla moje maminka s plastovou krabičkou a já si je nasadil,“ vzpomíná Maxián, který je televizním divákům známý mimo jiné prostřednictvím primáckého soutěžního pořadu Máme rádi Česko.

Jan Maxián v pořadu Máme rádi Česko

Ten má za sebou už více dílů než svého času populární Kufr. Jan Maxián se v něm stará o hudební doprovod, přičemž v jeho bandu hraje i kytarista Jakub Antl a bubeník Ondřej Sluka, bývalí členové populárního seskupení NightWork, jehož frontmanem byl Vojtěch Dyk.

S Dykem a Jakubem Prachařem hraje Jan Maxián pro změnu v improvizační hudební formaci Tros Discotequos, s níž koncertují po celé republice. „Užíváme si radosti z hraní a svobody,“ říká herec.

Jan Maxián dabuje do češtiny v podstatě všechny filmy Tobeyho Maguireho, a to už od jeho působení ve snímku Spider - Man. Do jeho portfolia patří i Robert Pattinson, kterého poprvé namluvil v Harry Potterovi a pokračoval ve Stmívání. A dodnes mluví Elijaha Wooda, se kterým se setkal coby Frodem v Pánovi prstenů. K dalším jeho významným postavám patří Thor, kterého ztvárnil Chris Hemsworth a herec pak Maxiánovi zůstal i v dalších filmech. Ale v sáze Hunger Games namluvil i jeho bratra Liama.

Jan Maxián. Vojtěch Dyk a Jakub Prachař. Přátelé, kteří stojí při sobě za všech okolností.

„Někoho castingy na dabingovou roli stresují, ale já je beru jako výzvu,“ říká. Ke všem žánrům přistupuje se stejným respektem. „Jsem rád v dabingovém studiu a na divadelních prknech stejně jako před kamerou nebo za ní, když skládám filmovou hudbu,“ prozrazuje. Jako skladatel spolupracuje s produkcemi po celém světě. „S hudbou je daleko jednodušší dostat se do zahraničí, protože tam nefunguje jazyková bariéra. Nedělám samozřejmě hollywoodské blockbustery, ale jsem moc rád, že se moje filmová hudba dostala do Jižní Ameriky, Argentiny i jinde,“ vypráví.

Velkým úkolem pro něj byla postava Zuzbozuba, kterého namluvil do českého animovaného filmu Tajemství Křišťálové planety. „Přirovnal bych ho k odrbanému pterodactylovi. Dost jsem mu podobný hlavně po ránu,“ směje se. „Je to dobromyslné veselé stvoření, které si snaží užívat života. A má poměrně velké zuby, takže vypadá nebezpečně, je z rodu zubounů,“ vykresluje svoji postavu. „Už byl namalován, když jsem ho měl namlouvat, takže jsem viděl, že má asi třikrát větší předkus než Freddie Mercury a podle toho ho pojal. Trošku jsem bradu posunul dozadu, předsunul jazyk a šlo to samo. Ale člověk si musí uhlídat, aby ten zvuk, co z něj jde, byl zábavný a nikoliv trapný,“ poodhaluje, jak pohádkovou bytost namlouval.

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