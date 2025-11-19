„Mám dvě děti. O dvou vím. Teda oprava pro moji ženu: Ano, mám dvě děti. Každému dítěti dopřávám vlastní maminku,“ řekl Maxián s tím, že klan Maxiánů by klidně ještě rozšířil.
„Klan dětí určitě, ale klan manželek už nebudu rozšiřovat,“ sdělil Maxián, který je znám z dabingu, ale hlavně coby muzikant ze skupiny Nightwork a nyní z tria, které tvoří s bývalými členy Nightworku Jakubem Prachařem a Vojtou Dykem pod názvem Tros Discotequos. Pojí je prý ryzí přátelství, ale rádi si jeden z druhého vystřelí.
„Nejdřív si udělal legraci Vojta Dyk z Kuby a dal jeho telefonní číslo do jednoho dílu jednoho seriálu. Zatím se tolik nereprízoval, tak to číslo tolik neprobíhalo. Byl tam krátký záběr na reálné číslo Kuby. Načež Kuba měl poměrně zahlcený telefon neuvěřitelnými zprávami. Hovory typu: Co jsem vyhrála?“ popsal Maxián.
„Napadlo mě, že bychom to mohli otočit na Vojtu,“ pokračuje. Kousek od televize Prima našli obchod s potiskem triček a během chvilky měli hotová trička se skutečným telefonním číslem Vojty Dyka. To si pak vzali na sebe v pořadu Máme rádi Česko a ukázali jen v úvodním záběru. Dykovi o svém vtípku řekli a ten se jim nejdřív vysmál.
„Přišel, že se nám ten fór moc nepovedl, že mu volali jen čtyři lidi a přišly jen tři esemesky. Jenže to byli jen lidi z televize, kteří připravovali upoutávku na ten pořad a zajímalo je, jestli to opravdu funguje opravdu funguje,“ vypráví Maxián.
V nejlepším se má přestat, hodnotí konec skupiny NightWork Jan Maxián
Pravá vlna zájmu přišla až o týden později, v den vysílání příslušného dílu pořadu Máme rádi Česko. Náhoda tomu chtěla, že ten samý den měli koncert se skupinou Tros Discotequos. „Vojta si někdy bere telefon, aby mohl třeba najít text. Bylo vidět jeho zděšení, jak držel mikrofon a telefon...dohromady to bylo 867 telefonů, a počet esemesek se nedal spočítat,“ vzpomíná Maxián.