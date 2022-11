Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Jsou to tři roky, co se herec Jan Mansfeld přestěhoval do Prahy a dveře mu otevřela scéna Švandova divadla, kde si zahrál například v nové inscenaci Srpnové světlo. Spatřit jste ho mohli ovšem i ve filmu Zlatý podraz či v seriálu Ulice, kde ztvárnil postavu Jakuba Štěpánka a způsobil tím velký rozruch. Nyní se se seriálem rozloučil.