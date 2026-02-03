Jan Kraus je pod dohledem lékařů. Profesor Neužil by se ve mně rád pohrabal, říká

„Moje praktická doktorka mi kdysi řekla, že mám nějakou arytmii, nechala mě někde změřit. Za rok mě pak zase nechala změřit a řekla, že se to zhoršilo,“ popsal Jan Kraus během rozhovoru v pořadu Host Lucie Výborné.
Zásadní roli v celé situaci tehdy sehrála jeho manželka Ivana Chýlková, která neváhala kontaktovat předního českého kardiologa Petra Neužila. Ten převzal Jana Krause do péče a sdělil mu, že má jedno z nejlínějších srdcí, které kdy viděl. „Prý to mám vrozené, protože kdyby ne, byl bych dýchavičnej a sotva bych chodil, řekl mi a popsal hrozný život člověka s nemocným srdcem,“ vzpomíná Kraus.
„Řekl mi také, že se může stát, že přijde kdykoliv výpadek a já se skácím na zem. Uvedl také příklad svého kamaráda, který spadl na topení a přišel tak o oko,“ popisuje s tím, že se stal součástí Neužilovy vědecké práce.
„Dělal na mě práci, kterou dělal do té doby jen u lidí do padesáti let. Já byl první přes padesát. Řekl mi to těsně před tím, než jsme šli na sál, abych byl veselejší, že to je taky takovej malej pokus. Asi mi to chtěl vysvětlit – kdybych se neprobudil, tak abych věděl proč,“ vtipkoval Kraus. Zákrok bylo nutné provést proto, aby nemusel mít kardiostimulátor.
Profesor Petr Neužil mu před pár dny oznámil, že by se na něj rád podíval, protože „se mu nelíbí jedna jeho srdeční síň“. Podle lékaře se u moderátora znovu objevila arytmie, jeho zdravotní stav je však pod kontrolou.
„Na dálku mě sledují a on mi řekl, že jedna má srdeční síň dělá taková staccata a prý by se tam rád pohrabal. Já říkám, jsem ti plně k dispozici. Já jsem člověk, který podporuje vědu,“ dodal se smíchem Kraus.
VIDEO: Celý rozhovor s Janem Krausem najdete zde: