Jan Kraus je pod dohledem lékařů. Profesor Neužil by se ve mně rád pohrabal, říká

Jan Kraus (72) podstoupil před dvěma lety operaci srdce kvůli arytmii. Moderátor, herec a publicista nyní přiznal, že zdravotní problémy se zákrokem úplně nevyřešily a je opět pod stálou kontrolou známého kardiologa, profesora Petra Neužila (63). Ten mu kdysi po několika vyšetřeních oznámil, že má vrozenou vadu srdce.
Jan Kraus v pořadu Host Lucie Výborné (leden 2026)

Jan Kraus v pořadu Host Lucie Výborné (leden 2026)

Jan Kraus a Ivana Chýlková
Přední český kardiolog prof. Petr Neužil se specializuje na problematiku...
Hostem pořadu Rozstřel je Petr Neužil, přednosta Kardiologické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Homolce.
Kardiolog Petr Neužil při práci.
„Moje praktická doktorka mi kdysi řekla, že mám nějakou arytmii, nechala mě někde změřit. Za rok mě pak zase nechala změřit a řekla, že se to zhoršilo,“ popsal Jan Kraus během rozhovoru v pořadu Host Lucie Výborné.

Jan Kraus v pořadu Host Lucie Výborné (leden 2026)
Jan Kraus a Ivana Chýlková
Přední český kardiolog prof. Petr Neužil se specializuje na problematiku katetrizačních ablací srdečních arytmií. V roce 2007 založil první robotizační katetrizační oddělení v Česku v Nemocnici Na Homolce a experimentální laboratoř pro srdeční elektrofyziologii. Od roku 2009 je primářem kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce.
Hostem pořadu Rozstřel je Petr Neužil, přednosta Kardiologické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Homolce.
Zásadní roli v celé situaci tehdy sehrála jeho manželka Ivana Chýlková, která neváhala kontaktovat předního českého kardiologa Petra Neužila. Ten převzal Jana Krause do péče a sdělil mu, že má jedno z nejlínějších srdcí, které kdy viděl. „Prý to mám vrozené, protože kdyby ne, byl bych dýchavičnej a sotva bych chodil, řekl mi a popsal hrozný život člověka s nemocným srdcem,“ vzpomíná Kraus.

„Řekl mi také, že se může stát, že přijde kdykoliv výpadek a já se skácím na zem. Uvedl také příklad svého kamaráda, který spadl na topení a přišel tak o oko,“ popisuje s tím, že se stal součástí Neužilovy vědecké práce.

„Dělal na mě práci, kterou dělal do té doby jen u lidí do padesáti let. Já byl první přes padesát. Řekl mi to těsně před tím, než jsme šli na sál, abych byl veselejší, že to je taky takovej malej pokus. Asi mi to chtěl vysvětlit – kdybych se neprobudil, tak abych věděl proč,“ vtipkoval Kraus. Zákrok bylo nutné provést proto, aby nemusel mít kardiostimulátor.

Profesor Petr Neužil mu před pár dny oznámil, že by se na něj rád podíval, protože „se mu nelíbí jedna jeho srdeční síň“. Podle lékaře se u moderátora znovu objevila arytmie, jeho zdravotní stav je však pod kontrolou.

„Na dálku mě sledují a on mi řekl, že jedna má srdeční síň dělá taková staccata a prý by se tam rád pohrabal. Já říkám, jsem ti plně k dispozici. Já jsem člověk, který podporuje vědu,“ dodal se smíchem Kraus.

