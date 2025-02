Nejsem jen tajtrlík na jevišti, snažím se přispívat ke svobodě, říká Jan Komínek

Přišly nejen role v pohádkách, ale i ve filmech a seriálech. Vrhl se na moderování. Minulý rok dostal Jan Komínek hned dvě nové nabídky, a to muzikálové. Zatímco muzikál Tajemství měl už premiéru loni v září, nový projekt Divadla Broadway Lotrando a Zubejda se těší na své první uvedení dvacátého února.

Pověz, jak se ti žije s Lotrandem?

To je tak milá a hezká role! Celé zkoušení je skvělé a musím říct, že je to i tím, jak krásně se k nám Jirka Strach chová. Do zkoušek přináší tak přívětivou atmosféru. A všichni kolegové jsou super. Práce na Lotrandovi je na srdci hřejivá. Je mi ale jasné, že ta práce bude ještě náročná, jelikož muzikál je nelehká disciplína.