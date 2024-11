Byly to stresy, už je nechci, vzpomíná na fotbalovou dráhu Jan Koller

„Kdybych si pořídil psa, byl by chudák. Takže si počkám, až na něj budu mít čas. Až se usadím na jednom místě a nebudu tolik cestovat,“ prozradil. Podpořil ale animoterapeutický spolek Prostě srdcem a nechal se vyfotit s vypůjčeným psem do jejich kalendáře. „Jako malý jsem měl psy i kočky, ale jakmile jsem začal hrát fotbal, nešlo to dohromady.“

Do Smetanovy Lhoty, v níž vyrůstal a kterou považuje za nejkrásnější kout republiky, se vrátil před rokem a půl, když si tam pořídil moderní roubenku. „Jezdíme tam s přítelkyní každý víkend a až budu v důchodu, přestěhuji se tam natrvalo,“ říká bývalá fotbalová hvězda. O údržbu domu se stará sám, pozemek přenechává odborníkům. Zahrádkaření rozhodně nepropadl. „Posekám trávu, ale že bych sázel kytky, zeleninu nebo ovocné stromy, to ne.“

Jiří Novotný, Alexandr Smita a Jan Koller v kalendáři Prostě srdcem 2025

I poté, co ukončil profesionální kariéru, se snaží udržet ve sportovním odvětví. V padelovém centru, jež by mělo být v Praze zanedlouho otevřeno, bude dělat sportovního manažera. „Je to nejvíc se rozvíjející sport v Evropě, něco mezi squashem a tenisem. Hraji ho už třináct let a teď jsem se zúčastnil mistrovství světa veteránů. Objevil jsem ho ve Francii, dostal se tam ze Španělska, kde je druhým, nejpopulárnějším sportem a začíná se prosazovat i v České republice,“ vysvětluje.

Hraje ho s ním i jeho partnerka Sofie. S manželkou Hedvikou je rozvedený. Jejich starší dcera studuje v kanadském Montréalu byznys a ekonomiku, mladší zůstala po rozvodu s matkou ve Francii. „Navštěvujeme se. Buďto cestuji já za ní, nebo ona sem,“ říká Koller. Kdyby ta starší v Kanadě chtěla žít trvale, zoufat si nebude. „Je to její život, hlavně aby byla šťastná. Ale nepředpokládám, že tam zůstane, podle mě se vrátí zpátky.“

I když se už nevěnuje sportu vrcholově, kopačky na hřebík zatím nepověsil. „Máme s Borussií Dortmund tým legend a jezdíme po světě, teď například letíme do Brazílie,“ říká. A za Smetanovou Lhotu hraje okresní přebor. Postavit se umí ale i k jiným sportům. Hraje hokej, tenis, florbal, plážový volejbal, akorát golf mu nic neříká.

Nejvíc času ale věnuje padelu, který se mu stane i profesí. „Vždycky jsem si říkal, že chci jednou dělat něco, u čeho nebudu mít stresy. Protože těch jsem během své kariéry zažil opravdu hodně. A to se mi plní. Jsem na volné noze a řídím si svůj život sám, dělám si, co chci. Hlavně se ale nestresuji,“ pochvaluje si.

„Fotbal není jednoduché povolání. Je to hodně sledovaný sport, zvlášť v Německu, kde jsem působil, a když se nedaří, fanoušci i lidi v okolí vám to dají najevo. Takže se člověk pořád musel snažit a pracovat tak, aby předváděl co nejlepší výkony,“ říká otevřeně. Jeho zkušeností využila TV Nova, s jejímž sportovním kanálem spolupracuje jako expert.

Nejvíc se mu líbilo angažmá v Německu a Belgii, pro život prý byla dobrá Francie, zejména její jih. Ceny, které během své kariéry posbíral, má částečně v domě svého otce, kde má pořád svůj pokoj, a další ve své roubence. Oba domy stojí ve stejné obci.