Honzo, když se řekne Sparta, jaké jsou první myšlenky?
Pro mě je Sparta hlavně největší klubová sportovní značka v republice a pro mě určitě vstup do profesionálního fotbalu, takže já Spartě vděčím za všechno, za kariéru, jakou jsem měl.
Kdo byli vaši hrdinové po dobu aktivní kariéry?
Samozřejmě jako kluk jsem měl fotbalové vzory, díky kterým mě fotbal zajímal, a pak samozřejmě ti hrdinové byli spíš moji nejbližší, kteří mě podporovali v tom sportu. Já vyrůstal na vesnici, takže mí kamarádi, s kterými jsem jako dítě ten fotbal a jiné sporty hrál, kteří mě formovali, což mi pak pomáhalo a posilovalo do další kariéry.
Sport, to je hobby, to je život. Předsevzal jste si, že předáte generačně lásku ke sportu, ale nenásilně?
Jezdím po různých besedách, jsem i ambasador největšího dětského fotbalového turnaje v republice a jsem dětem k dispozici, aby se mě ptaly na všechno, na moje zkušenosti, a když chtějí, tak jim poradím, takže to je taková moje role teď, kterou vracím zase to, co fotbal dal mně.
Honzo, ono se říká, že vyšší muži rychleji spalují kalorie. Jak je to u vás, když nejste v aktivní kariéře?
Já myslím, že to je v pohodě (smích). Tím, jak jsem opravdu sportovně založený a sport je pro mě taková droga, adrenalin, tak si život bez dennodenního sportu neumím představit.
|
Dinova premiéra na běžkách. Fotbalista Koller závodil na Jizerské 50
Je pro vás důležité, abyste měl na talíři doma od partnerky to, co skutečně můžete, co tělu neuškodí?
Ne. Já nejsem vybíravý, sním všechno a jím, na co mám chuť, a nehlídám se. Jak říkám, já to pak vypotím při sportu, takže s váhou problémy vůbec nemám.
Přebírá podle vás partner nebo partnerka návyky toho druhého, když je akčnější?
My se s partnerkou doplňujeme vzájemně. Ona taky díky mně má ke sportu takový lepší vztah, ale jak říkám, mě zase formuje v něčem jiném, mě podporuje. Takže je to o vzájemné podpoře.
Dovolená musí být aktivní?
Pro mě aktivní. Já si neumím představit dovolenou 14 dní se válet někde v Karibiku na pláži. Potřebuju mít aktivní dovolenou. Samozřejmě i ta pláž k tomu patří, ale musí to být aspoň jedna ku jedné, takže jeden den takový relaxační a pak jeden den zase aktivní.
Výšlap na K2?
(smích) Tak to už je zase hodně extrém. Hory mám rád, ale na to se necítím.
Když zabrousíme trošku do devadesátých let, tak to byla úžasná auta, éra VHSek, CDček, supermodelek. Kdo vás tenkrát uchvátil?
Abych pravdu řekl, já si takhle ani nevybavím nějaké modelky z té doby... (smích)
Vás zajímaly spíše ty sporťáky?
Ani ne. Já v devadesátých letech jezdil se 120 Škodovkou, takže to byl pro mě sporťák v té době. Já byl spíš na sledování filmů a měl v hlavě jenom sport a tohle šlo nějak mimo mě.