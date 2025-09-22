Infrastruktura kámošů a hospod mi v Brně naprosto vyhovuje, říká Jan Kolařík

„Jenom brněnský blb má ten problém, že je z malého města. Takže když se blb z Brna začne »prsit« a dělat ramena, působí to ještě hůř, než když to dělá blb z Prahy,“ pokračuje se smíchem herec Jan Kolařík.
„Existuje spousta historek, kdy se lidi z Brna vytahovali, že jen kdyby dostali příležitost, ukázali by, jak jsou skvělí. A když ji dostali, přišli nepřipravení nebo rovnou ožralí. A ještě tvrdili, že za to samozřejmě můžou Pražáci. V tom si za to, že si z nás jinde dělají legraci, opravdu trošku můžeme sami,“ přiznává.
Ani stověžatou matičku ale nešetří: „Praha je pro mě zase moc »kolotočářská«. Lidi tam moc přemýšlejí o tom, jestli se ta která věc bude líbit a hlavně, zda se dobře prodá. Ale její podstata jaksi uniká...“
A tak je nakonec rád, že jeho plán jít po střední škole studovat DAMU nevyšel. „Chtěl jsem jít do Prahy, abych viděl i jiný svět než ten brněnský,“ přiznává. Jenomže v Divadle Na provázku zrovna hledali posilu a Jan se režisérovi Peterovi Scherhauferovi zalíbil natolik, že dostal angažmá. Mladý herec tak na Moravě zůstal, a postupně se z něj stal brněnský patriot.
„Několik významných nabídek z Prahy jsem měl, ale moje kořeny jsou už do té brněnské půdy příliš vrostlé. Divadlo, kde hraji, je divadlem mého života,“ vyznává se. Nedbá ani na to, že kdyby přesídlil do Prahy, dostával by nepochybně víc nabídek na filmové a televizní role.
„O to neusiluju. Nechodím ani na konkurzy. Jsem spokojený s tím, jak to je, protože infrastruktura kámošů a hospod mi v Brně naprosto vyhovuje. V Praze bych ji musel znovu objevovat a mně se nechce,“ krčí rameny sedmapadesátiletý herec, kterého mohou diváci právě vídat jako vysloužilého policistu v novém seriálu Zločin na dobré cestě.
Rozhovor vychází 23. září v Týdeníku Televize č. 40.