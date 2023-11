V 51 letech náhle zemřel Jan Kodad ze skupiny Rapmasters

„Další kamarád a dobrý chlap. Honzíku, měl jsem tě rád, něco jsme spolu zažili,“ napsal Pavel Vohnout na Facebook, kde sdílel parte Jana Kodada. V tom je uvedeno, že zemřel náhle 13. listopadu 2023 ve věku 51 let.

„Po životě naplněném neúnavnou prací, láskou a obětavostí odešel od svých nejdražších náš milovaný syn, tatínek, bratr, partner, strýc a kamarád,“ stojí dále ve smutečním oznámení.

Podle informací Expres.cz byl příčinou úmrtí infarkt. „Tlačilo ho na hrudi, šel odpočívat a pak už to nedal,“ popsal pro web skon svého kamaráda Vohnout. „Honzík byl naprosto skvělý člověk, vždy pozitivně naladěný. Měl rád život a vždy s ním byla sranda. Navíc jsem si ho vážil za jeho pracovitost a smysl k perfekcionalismu. Byl všestranný,“ dodal.

Poslední rozloučení se bude konat v úterý 21. listopadu v obřadní síni táborského krematoria. Jan Kodad, raper, producent, sběratel amerických aut a nadšený účastník automobilových srazů po sobě zanechal dceru Yvonu a partnerku Markétu.

Jan Kodad v roce 2021

Táborská kapela Rapmasters se prosadila na české hudební scéně na začátku devadesátých let svým dancepopovým stylem. Její členové Jan Kristian Kodad, Petr Bačo a Zbyšek Lavička (místo něj později Jiří Mařík) vsadili na tehdy nový typ taneční hudby ovlivněný hiphopem.

Jejich skladby pravidelně bodovaly v rozhlasových a televizních hitparádách. Během své desetileté kariéry absolvovala skupina kolem tisícovky vystoupení na diskotékách, festivalech a v televizních pořadech. Jejich hit s názvem Slizkej had zněl v jednu dobu snad na všech diskotékách.

Deset let od natočení prvního alba oslavili Rapmasters v roce 2001 vydáním retrospektivy Best Of, obsahující skladby předchozích pěti alb: Rány pěstí (1998), Blanko, nebuď kráva (1996), Tři na tři (1995), Skandál (1993) a Si upad (1991).

VIDEO: Rapmasters - Praha plná keců (1991):