Rozhazování starobního důchodu? Žádný problém, říká Jan Kanyza

Asi před rokem jsme se viděli naposledy a vy jste oznámil, že ukončujete aktivní hereckou kariéru. Dodržel jste slovo?

Ano. Já slovo držím a taky jsem ji ukončil. Ale už loni. (smích)

A co váš hlas? Propůjčujete jej i nadále dabingu?

Ne. Už jsem to uzavřel úplně všechno. Dodělal jsem některé věci, které byly domluveny, ale těch nebylo moc. Přesně tedy, co se týče dabingu. Ale už je konec. Všechno má svou oponu, svůj začátek a konec.

Dostal od vás George Clooney dopis na rozloučenou?

Nedostal. A on mi taky žádný neposlal. (smích)

Čemu se momentálně věnujete? Užíváte si volnějšího režimu?

Nevím, jestli volnějšího režimu. Poněvadž člověk nahrne na sebe zase spoustu jiných věcí a aktivit v domnění, že má volno od práce. Ale stabilně je to pořád stejné. Takže trávím čas v ateliéru, na chalupě, věnuji se sám sobě, rodině. Jinak se věnuji též rozhazování starobního důchodu a to není žádný problém.

Na kolik hodin jste schopen se zapomenout v ateliéru?

To není časově omezeno. Když se zadaří, tak kolikrát zjistím, že už je večer.

Sledujete na svém těle po ukončení herecké kariéry, že zpomalilo? Nebo děláte všechno pro to, aby bylo pořád fit?

Já pro své tělo pohříchu nedělám vůbec nic. A pozoruji, že ono začíná vzdorovat, bránit se. Tak vždycky se nějak domluvíme, takže nakonec přece jenom dopoledne vstanu.

To turné po doktorech, které všichni odkládají, proběhlo?

Proběhlo. Ono by to bylo asi docela nefér, abych si v tomhle věku nepořídil něco a nevyhledával známosti lékařských kapacit.

Když diváci zaloví v paměti, tak si vzpomenou, že v kriminálkách jste jezdil žigulíky. Ale co bylo ve vašem vozovém parku? Třeba ještě za totality?

Škodovka. Já jsem žigulíka nikdy neměl, trabant taky ne, wartburg taky ne. Já byl vlastenec. (smích)

Máte teď v garáži něco, co si opečováváte?

Já jsem nikdy o auta nepečoval, musím říct. Ale nějaké kolo se tam najde. Pořád jezdím, ještě mi to nezakázali.

Němec nebo Čech?

Němec. Tentokrát je to Němec. No, řekněme Evropská unie, abychom nepopudili.

Jak moc ekologické?

Já jsem nafta, už taková ta lepší, která nemá žádné moc velké zplodiny. To ne. Ale je to nafťák.

BMW, Mercedes nebo Audi?

To můžu říct, jo? No, je to medvěd.

Na co ze svojí kariéry budete s láskou vzpomínat? Protože určitě ne vždy bylo natáčení příjemné. Co ve vás zanechalo nesmazatelně pozitivní stopu?

Někteří lidi a vůbec to štěstí, že jsem měl možnost se potkat s osobnostmi, ať to bylo od studií až po, řekněme uzavření kariéry. A s některými se stýkám dodnes, pokud ještě žijí.

A z těch, co nežijí, na koho rád vzpomínáte?

Bylo by jich hodně. Vláďa Menšík, Rudolf Hrušínský, Josef Kemr, Pepík Somr, Pepík Abrahám. Prostě byla jich spousta a bohužel jich spousta taky odešla.

Když to zakončíme pozitivněji, minule jste říkal, že nemáte ten kávovar, který Clooney propaguje. Změnilo se to?

Nezměnilo. Mám normálně espresso. Mě ty tablety nebaví shánět.

Takže džezva, nebo jak si děláte kávu?

Mám normální stroj na espresso. Takže to si namele, nadávkuje, udělá a já to s chutí vypiju a k tomu si zapálím.

Káva bude nějaká Kolumbie? Předpokládám, že Jihlavanka to nebude.

Mám rád stoprocentní arabiku. To je velmi dobré kafe, které mě uspokojuje a dělá mi radost. Kafíčka není nikdy dost!

A doutníky si dovolíte dva tři?

To taky. Ale to chce klid a čas. Hoří dlouho. Ale já vlastně kouřím všechno, co čmoudí. (smích)