Cattani i Clooney mluví jeho zastřeným hlasem. Jan Kanyza ale miluje malování

Jan Kanyza se od mládí věnoval různorodým uměleckým aktivitám. Hrál na klavír, klarinet i saxofon a ochotničil v divadle. S partou přátel také chodil malovat do přírody v okolí Olomouce.

Když přišlo na výběr studia, neměl Jan lehké rozhodování, ale nakonec se přihlásil na DAMU, kde úspěšně složil přijímací zkoušky a dostudoval v roce 1970.

Známý je dodnes ze seriálů Létající Čestmír (1983), Hospoda (1996) či z filmů Noc klavíristy (1976), Útěky domů (1980) nebo Mravenci nesou smrt (1985).

Sám si však více než své slavné filmové a televizní role považuje role divadelní. „Naposledy jsem hrál koncem 80. let ve Vest pocket revue a inscenace se proměnila v politickou hru. Říkalo se tehdy, jděte na to, než to zakážou. To pro mě byla ta nejlepší kritika,“ zavzpomínal na silné zážitky na divadelních prknech pro Český rozhlas.

Mlaskající herec

Svůj zastřený hlas využil herec i v divadle. Stálému angažmá se však bránil, nikde nechtěl zůstat delší dobu. Se svým specifickým hlasem se prosadil i jako dabér a čeští diváci ho znají jako hlas Michele Placida (78), tedy komisaře Corrada Cattaniho z italského seriálu Chobotnice (1984).

Michele Placido v letech 1989 a 2020

Kanyza je také dvorním hlasem herce George Clooneyho (63). Ten se stal takřka jeho specialitou a Kanyza po letech znal všechna specifika projevu charismatického Američana.

„Měl takovou pikantnost, a to, že chvilku předtím, než začal mluvit, vždycky trochu mlasknul pusou, takže to vypadalo, že už mluví. Na to jsem si musel zvyknout a dávat na to pozor. Jinak musím říct, že bych si to s Georgem Clooneym spíš vyměnil – já bych hrál jeho role a on by mě daboval. Samozřejmě i s jeho honoráři,“ prozradil pro magazín Vlasta.

Rozhodnutí nelituje

V roce 2007 se Kanyzův život a kariéra obrátily vzhůru nohama, když byly zveřejněny zprávy o jeho údajné spolupráci se Státní bezpečností.

I když byl v roce 2009 od těchto obvinění částečně očištěn, dlouhá mediální kampaň na něm zanechala neblahé stopy a svou hereckou i dabingovou kariéru se rozhodl jednou provždy ukončit.

Svého rozhodnutí nelituje a naplno se věnuje své druhé lásce – malování. „Jsem rád, že se věnuji tomu, co mě naplňuje, a nikdo mi do toho nekafrá,“ vyjádřil se.

K malování přistupuje Jan Kanyza velice pracovitě a na inspiraci rozhodně nevyčkává. „Inspiraci musí člověk provokovat prací. Ona sama nepřijde. Pokud bych jen seděl v křesle a čekal, až přiletí múza a políbí mě na čelo, to bych se taky nemusel vůbec dočkat. Proces malby je dlouhodobý – vzniká, přemalovává se, mění se – a je nádhera, když se obraz najednou zjeví a vy víte, že už není potřeba do něj zasahovat. Takové chvíle jsou vzácné,“ objasnil svůj přístup.

O tom, že jeho malířské umění je uznávané a vyhledávané, svědčí i fakt, že už se sám dokonce setkal s padělky svých prací.