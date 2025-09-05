Tátu při hraní občas připomínáme oba. Synové Vladimíra Dlouhého o souladu i konfliktech

Premium

Fotogalerie 9

Jan Dlouhý a jeho dvojče Jiří Dlouhý. S herectvím začínali v Městském divadle Kladno. | foto:  Petr Kozlík, MAFRA

Daniela Prokopová
  20:00
Každý je jiný. Přesto Jan a Jiří Dlouzí nepůsobí jako protiklady. Jsou jako jin a jang. Jako dvě části, které do sebe zapadají a které dohromady tvoří neopakovatelný harmonický celek. A pak je tu to, co mají synové slavného herce Vladimíra Dlouhého společné: humor, zdvořilost, upřímnost a pokoru.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Už dva roky vás mohou diváci vídat jako středoškoláky Marka a Matěje Dvořákovy v Ulici. Zvažovali jste, zda role v nekonečném seriálu vzít? Nebo jste si hned řekli: „Super, to chceme!“
Jiří: Jasně že to druhé, vždyť to je úžasná příležitost!
Jan: A nenahraditelná praxe.
Jiří: Potkáváme nové lidi, režiséry, kolegy, lidi ze štábu. Pokaždé zažijeme a naučíme se něco dalšího.
Jan: Na place hraje roli spousta věcí – stres, vědomosti, zkušenosti s tím, jak se „odpojit“ od štábu, který stojí kolem vás. Řekl jsem si, že když budu točit pravidelně, naučím se v tom chodit a budu víc v klidu.

Být od sebe si neumíme představit, spolu bydlíme v pronajatém bytě, chodíme spolu do školy, hrajeme, točíme. Za celý život jsme byli nejdéle od sebe asi čtrnáct dní.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vladimír Polívka bude tatínek. Jeho přítelkyně ukázala těhotenské bříško

Vladimír Polívka a jeho přítelkyně Magda budou rodiči. Novinku prozradili, když dorazili na premiéru představení Kurios - Kabinet kuriozit kanadské skupiny Cirque du Soleil na pražské Letné....

Neměla jsem prsa a dobře se učila, tak mě šikanovali, vzpomíná Chaloupková

Herečka Vanda Chaloupková (34) prozradila, že na škole zažila šikanu. V primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka promluvila o trápení v ženském kolektivu, o dědečkovi i o touze po domku, v němž bude...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Dcera Kubelkové poprvé promluvila o rozchodu s Mišíkem. Nelituji ničeho, říká

Modelka Natálie Jirásková promluvila poprvé o rozchodu s Adamem Mišíkem. Dcera Ivy Kubelkové prozradila, že se se zpěvákem rozešli mnohem dříve, než se zpráva dostala na veřejnost. V rozhovoru pro...

Marek Eben s manželkou vyrazili po delší době do společnosti. Jsou spolu 43 let

Marek Eben se po delší době objevil ve společnosti společně se svou partnerkou Markétou Fišerovou. Manželé vyrazili ve čtvrtek večer na premiéru představení Kurios od novocirkusového uskupení Cirque...

Stárnutí je nejtěžší disciplína, která mě v životě potkala, říká zpěvák Petr Kotvald

Zpěvák Petr Kotvald (66) se v rozhovoru pro iDNES.cz rozpovídal o tom, co podle něj činí muže obecně atraktivními a úspěšnými. Prozradil také, jak se vypořádá se stárnutím a promluvil o své současné...

6. září 2025

Vrátila se domů. Bylo to nesnesitelné, hodnotí dovolenou Marie Rottrová

Marie Rottrová si po nevydařené dovolené spravila chuť v kině dokumentem o Jaromíru Nohavicovi. „Moc se mi to líbilo. Je to upřímný, krásný a srdečný film,“ prohlásila zpěvačka v rozhovoru pro...

6. září 2025

Tátu při hraní občas připomínáme oba. Synové Vladimíra Dlouhého o souladu i konfliktech

Premium

Každý je jiný. Přesto Jan a Jiří Dlouzí nepůsobí jako protiklady. Jsou jako jin a jang. Jako dvě části, které do sebe zapadají a které dohromady tvoří neopakovatelný harmonický celek. A pak je tu to,...

5. září 2025

Marek Eben s manželkou vyrazili po delší době do společnosti. Jsou spolu 43 let

Marek Eben se po delší době objevil ve společnosti společně se svou partnerkou Markétou Fišerovou. Manželé vyrazili ve čtvrtek večer na premiéru představení Kurios od novocirkusového uskupení Cirque...

5. září 2025  15:27

Smutek v britské královské rodině. Zemřela vévodkyně Katharine

Buckinghamský palác oznámil smutnou zprávu. Zemřela vévodkyně z Kentu Katharine. Nejstarší člence britské královské rodiny bylo 92 let. Proslula mimo jiné tím, že na Wimbledonu v roce 1993 utěšovala...

5. září 2025  14:11

Pro mě je tohle stárnutí s grácií, říká Kris Jennerová po výrazném faceliftu

Kris Jennerová (69) má za sebou několik kosmetických úprav, díky nimž se dnes ve svém těle cítí skvěle. Nedávno podstoupila facelift, za který zaplatila desítky tisíc dolarů. Zákroky před fanoušky...

5. září 2025  13:01

Herečka Elizabeth Hurley promluvila o dědictví. Syn možná nic nedostane

Britská modelka a herečka Elizabeth Hurley (60) má s dědictvím vlastní plány. Hvězda filmu Smlouva s ďáblem naznačila, že její syn Damian (23), který se úspěšně věnuje modelingu, se od ní možná...

5. září 2025  11:43

Štíhlejší postava i nová prsa. Meghan Trainorová už nemá boky jako skříň

Meghan Trainorová (31), jejíž hit All About That Bass přezpívala Ewa Farna jako Boky jako skříň, předvedla na premiéře v Los Angeles proměnu vzhledu. Americká zpěvačka a textařka výrazně zhubla a...

5. září 2025

Vladimír Polívka bude tatínek. Jeho přítelkyně ukázala těhotenské bříško

Vladimír Polívka a jeho přítelkyně Magda budou rodiči. Novinku prozradili, když dorazili na premiéru představení Kurios - Kabinet kuriozit kanadské skupiny Cirque du Soleil na pražské Letné....

5. září 2025  8:37

Terapeut jí ukázal, jak zvládnout krizi. Ivana Jirešová se odpojuje

V posilovně je jednou týdně, na józe i dvakrát. Karimatku si s sebou vozí i do zahraničí, když natáčí s Martinem Písaříkem pro Českou televizi magazín Bedekr. „Mám problém s plotýnkami, tak musím...

5. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Velké finále Panství Downton. Hvězdy ságy zářily na premiéře posledního filmu

Po šesti řadách seriálu a třech filmech se osudy hrdinů Panství Downton završí. Na premiéru snímku Panství Downton: Velké finále do Londýna přijela většina hlavních hvězd. Podívejte se, jak to...

5. září 2025

Premiéra Cirque du Soleil: Gondíková soucítí s artisty, Janda zavírá oči

Premiéru pražského představení Kurios - Kabinet kuriozit legendární skupiny Cirque du Soleil si nenechala ujít spousta známých tváří. Na Letnou dorazili Chantal Poullain, Iveta Lutovská, Aňa...

4. září 2025  21:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.