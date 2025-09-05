Už dva roky vás mohou diváci vídat jako středoškoláky Marka a Matěje Dvořákovy v Ulici. Zvažovali jste, zda role v nekonečném seriálu vzít? Nebo jste si hned řekli: „Super, to chceme!“
Jiří: Jasně že to druhé, vždyť to je úžasná příležitost!
Jan: A nenahraditelná praxe.
Jiří: Potkáváme nové lidi, režiséry, kolegy, lidi ze štábu. Pokaždé zažijeme a naučíme se něco dalšího.
Jan: Na place hraje roli spousta věcí – stres, vědomosti, zkušenosti s tím, jak se „odpojit“ od štábu, který stojí kolem vás. Řekl jsem si, že když budu točit pravidelně, naučím se v tom chodit a budu víc v klidu.
Být od sebe si neumíme představit, spolu bydlíme v pronajatém bytě, chodíme spolu do školy, hrajeme, točíme. Za celý život jsme byli nejdéle od sebe asi čtrnáct dní.