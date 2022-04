Za deset let třeba dostanu čip a oko se zas rozsvítí, doufá herec Jankovský

Film Chyby byl vaší první velkou příležitostí, první hlavní rolí ve filmu... A hned přišla nominace na Českého lva. Měl jste radost?

Potěší to, to je jasné. Hlavně jsem měl štěstí, že jsem se dostal do rukou skvělého režiséra. S Janem Prušinovským jsme spolu natáčeli už seriál Most! a taky zkoušeli inscenaci v ústeckém Činoherním studiu.

Co podle vás znamená „skvělý režisér“?

Zaprvé je to velmi inteligentní člověk a zadruhé velmi empatický člověk, který herci na place spíš pomáhá, než že by mu házel klacky pod nohy, což se bohužel někdy taky děje. A zatřetí má skvělý smysl pro humor.