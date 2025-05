„Když budu nešťastně naříkat nad tím, co se mi stalo, ničemu tím nepomůžu. Pořád to bude tak, jak to je. Tak jsem si z toho zkusil vzít něco pozitivního. A myslím, že jsem po tom úraze obsazovaný trochu víc,“ říká s úsměvem představitel filmových a seriálových záporáků Jan Jankovský, jak se postavil ke svému zranění oka, které se stalo při šermířské scéně, kdy se zbraň rozletěla na kousky a jeden z nich zasáhl herce do oka. | foto: Deml Ondřej, ČTK