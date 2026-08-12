V rozhovoru pro Fame Check prozradil, proč byl naštvaný na Milana Ondríka, z jakého důvodu odmítl nabídky na skutečný zápas i jak se z bojovníka znovu stává citlivý romantik.
Když Ján Jackuliak dostal nabídku na roli antagonisty ve filmu z prostředí MMA, věděl, že ho čeká náročná příprava. Netušil ale, jak daleko nakonec zajde. „Rok a půl řádné přípravy. A ne, že jste si šli zaběhat nebo zaboxovat do pytle. Byly to reálně přípravy s fightery,“ popisuje v novém pořadu FameCzech.
Herec se připravoval mimo jiné s lidmi z prostředí MMA a zápasení. A protože měl ztvárnit bývalého mistra světa, nešlo podle něj bojové scény jednoduše „zahrát“. „To neoklamete. To je vidět. Kamera odhalí všechno,“ vysvětluje.
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Drsné natáčení Bojovníka. Jackuliak skončil na operaci, zranil se i Ondrík
Před 25 tisíci lidmi se cítil jako rocková hvězda
Jedna z největších výzev přišla během natáčení závěrečného zápasu. Ten se totiž neodehrával v kulisách filmového studia, ale přímo během skutečného turnaje Oktagonu v pražské O2 areně. Jackuliak tak musel před desítkami tisíc diváků nastoupit do klece, zatímco hrála jeho nástupová hudba.
„Když vycházíte ven a začne vám hrát nástupová hudba a máte tam 25 tisíc diváků v O2 areně, tak se cítíte opravdu jako rocková hvězda,“ vzpomíná. Právě skutečné prostředí podle něj dodalo filmu autenticitu, kterou by žádné zelené plátno nenahradilo.
Při natáčení samotného souboje s Milanem Ondríkem navíc nešlo jen o předem naučenou choreografii. V určitém momentu emoce převzaly kontrolu.
„Když stojíte proti Ondríkovi a on má černé v očích a já mám černé v očích, vím, že zaútočí na sto procent. Tak jsem si říkal: dobře, zaútočím taky na sto procent,“ popisuje.
Zlomená ruka a návrat za dva dny
Jackuliak během natáčení utrpěl tříštivou zlomeninu ruky. Následovala operace, při které mu lékaři ruku zpevnili destičkou a šesti hřeby. Přesto se podle svých slov už za dva dny vrátil do ringu.
Zranění přitom na nějaký čas narušilo i jeho vztah s filmovým protivníkem Milanem Ondríkem. Jackuliak přiznává, že na něj byl v první chvíli pořádně naštvaný. Paradoxně ale právě tento incident jejich vztah nakonec ještě více utužil. „Myslím si, že právě ten zlom toho největšího úrazu nás spojil k obrovskému kamarádství,“ říká.
Hraje samé záporáky. Ve skutečnosti je romantik
Na první pohled by se přitom mohlo zdát, že Jackuliak má k drsným filmovým postavám blízko. Sám přiznává, že jeho obličej někdy působí nepřístupně a lidé si ho mohou vykládat jako arogantního nebo agresivního člověka. Realita je podle něj úplně jiná.
„Já uvnitř jsem úplně neskutečně citlivý a empatický chlap,“ říká. Pro svou partnerku Barbaru rád vaří, vymýšlí výlety a především si s ní rád povídá. Právě přátelství bylo podle něj ostatně základem jejich vztahu.
V rozhovoru pro FameCzech Ján Jackuliak promluvil nejen o své ženě Barbaře a vztahu se synem, ale i o největší životní zradě, kterou nikdy neodpouští. Prozradil, co ho dokáže vytočit, jak se vyrovnává s psychicky náročnými rolemi, proč odmítl nabídky na skutečný zápas a za co podle něj stojí v životě nejvíc bojovat.
A právě o tom je i Bojovník. Nejen o MMA, krvi a soubojích v kleci, ale o každodenním boji, který svádí každý z nás.
Film Bojovník vstupuje do kin ve čtvrtek 13. srpna 2026.