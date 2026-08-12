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Jackuliakovi při natáčení Bojovníka zlomili ruku. Krátce po operaci stál v ringu

Aneta Dědková
Podcast   10:00
Ján Jackuliak si při natáčení filmu Bojovník sáhl na fyzické dno. Kvůli roli rok a půl tvrdě trénoval a závěrečný zápas natáčel před pětadvaceti tisíci diváky během skutečného turnaje Oktagonu. Herec ale při souboji utrpěl tříštivou zlomeninu, podstoupil operaci a už o dva dny později se vrátil před kameru.

FameCzech

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V rozhovoru pro Fame Check prozradil, proč byl naštvaný na Milana Ondríka, z jakého důvodu odmítl nabídky na skutečný zápas i jak se z bojovníka znovu stává citlivý romantik.

Ján Jackuliak v pořadu FameCzech
Ján Jackuliak v pořadu FameCzech s moderátorkou Anetou Dědkovou
Ján Jackuliak a Milan Ondrík ve filmu Bojovník
Drsné natáčení Bojovníka. Jackuliak skončil na operaci, zranil se i Ondrík
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Když Ján Jackuliak dostal nabídku na roli antagonisty ve filmu z prostředí MMA, věděl, že ho čeká náročná příprava. Netušil ale, jak daleko nakonec zajde. „Rok a půl řádné přípravy. A ne, že jste si šli zaběhat nebo zaboxovat do pytle. Byly to reálně přípravy s fightery,“ popisuje v novém pořadu FameCzech.

Herec se připravoval mimo jiné s lidmi z prostředí MMA a zápasení. A protože měl ztvárnit bývalého mistra světa, nešlo podle něj bojové scény jednoduše „zahrát“. „To neoklamete. To je vidět. Kamera odhalí všechno,“ vysvětluje.

Drsné natáčení Bojovníka. Jackuliak skončil na operaci, zranil se i Ondrík

Před 25 tisíci lidmi se cítil jako rocková hvězda

Jedna z největších výzev přišla během natáčení závěrečného zápasu. Ten se totiž neodehrával v kulisách filmového studia, ale přímo během skutečného turnaje Oktagonu v pražské O2 areně. Jackuliak tak musel před desítkami tisíc diváků nastoupit do klece, zatímco hrála jeho nástupová hudba.

„Když vycházíte ven a začne vám hrát nástupová hudba a máte tam 25 tisíc diváků v O2 areně, tak se cítíte opravdu jako rocková hvězda,“ vzpomíná. Právě skutečné prostředí podle něj dodalo filmu autenticitu, kterou by žádné zelené plátno nenahradilo.

Při natáčení samotného souboje s Milanem Ondríkem navíc nešlo jen o předem naučenou choreografii. V určitém momentu emoce převzaly kontrolu.

„Když stojíte proti Ondríkovi a on má černé v očích a já mám černé v očích, vím, že zaútočí na sto procent. Tak jsem si říkal: dobře, zaútočím taky na sto procent,“ popisuje.

FameCzech

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Zlomená ruka a návrat za dva dny

Jackuliak během natáčení utrpěl tříštivou zlomeninu ruky. Následovala operace, při které mu lékaři ruku zpevnili destičkou a šesti hřeby. Přesto se podle svých slov už za dva dny vrátil do ringu.

Zranění přitom na nějaký čas narušilo i jeho vztah s filmovým protivníkem Milanem Ondríkem. Jackuliak přiznává, že na něj byl v první chvíli pořádně naštvaný. Paradoxně ale právě tento incident jejich vztah nakonec ještě více utužil. „Myslím si, že právě ten zlom toho největšího úrazu nás spojil k obrovskému kamarádství,“ říká.

Tříštivá zlomenila herce Jána Jackuliaka při natáčení filmu Bojovník

Hraje samé záporáky. Ve skutečnosti je romantik

Na první pohled by se přitom mohlo zdát, že Jackuliak má k drsným filmovým postavám blízko. Sám přiznává, že jeho obličej někdy působí nepřístupně a lidé si ho mohou vykládat jako arogantního nebo agresivního člověka. Realita je podle něj úplně jiná.

„Já uvnitř jsem úplně neskutečně citlivý a empatický chlap,“ říká. Pro svou partnerku Barbaru rád vaří, vymýšlí výlety a především si s ní rád povídá. Právě přátelství bylo podle něj ostatně základem jejich vztahu.

V rozhovoru pro FameCzech Ján Jackuliak promluvil nejen o své ženě Barbaře a vztahu se synem, ale i o největší životní zradě, kterou nikdy neodpouští. Prozradil, co ho dokáže vytočit, jak se vyrovnává s psychicky náročnými rolemi, proč odmítl nabídky na skutečný zápas a za co podle něj stojí v životě nejvíc bojovat.

A právě o tom je i Bojovník. Nejen o MMA, krvi a soubojích v kleci, ale o každodenním boji, který svádí každý z nás.

Film Bojovník vstupuje do kin ve čtvrtek 13. srpna 2026.

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