Milena Dvorská měla s dcerou napjatý vztah a velmi se kvůli ní trápila. V roce 2005 v jednom z rozhovorů přiznala, že Lucii neviděla od roku 1991 a nemá naději, že by se to ještě mohlo změnit, pokud zůstane s Parsifalem, který vedl jednu z nejnebezpečnějších sekt v Česku.

Rodina Dvorských v Ostende na snímku z roku 2009: zleva Josefie, Medea, Ignác, Lucie Dvorská, Jordán Xaver, Silvestr, Julie, kamarádka Nina, Parsifal Imanuel, Manuela a Glorie.

Historie komunity se začala odvíjet v roce 1991, kdy Jan Dvorský uchopil do ruky sugestivní knihu Ve světle Pravdy: Poselství Grálu. Po jejím přečtení si bohém a student scenáristiky podle svých slov uvědomil, že právě on je vtělením mesiáše – Synem Člověka neboli Parsifalem Imanuelem.

Dceru herečky si Dvorský vybral kvůli stejnému příjmení i slavné matce. Zamilovali se do sebe a společně napsali knihu Syn Člověka. Mesiášovo živé Slovo k všenápravě lidstva, která vyšla v roce 1993.

Dvorský v ní líčí svoji cestu k procitnutí, komentuje a autoritativně vysvětluje tehdejší události, kritizuje celebrity a známé osobnosti. Rovněž slibuje, že dokáže „odpovědět na jakoukoli otázku“ a varuje před přicházejícím koncem světa.

„Kdo mne přehlédne, sebe přehlédl, kdo mne zničí, sebe zničil. Pamatujte si to dobře a bez výjimky všichni! Začíná doba konečného třídění. A jen zdravé zrno vzklíčí!“ burcoval tehdy samozvaný mesiáš. Nic však není ztraceno. „Převrácenecká duše, když pochopí své převrácenectví a vnitřně je pozná a přijme, dostává se tím na cestu záchrany, jež nastane okamžitě a ulehčí mnohé i po smrti“.

Jan Dvorský si říkal Parsifal Imanuel, Lucii nazýval Labutí pannou. Mají spolu osm dětí. Později se o ně začaly zajímat úřady, protože rodiče odmítali školní docházku svých potomků a policie je proto obvinila z ohrožování mravní výchovy mládeže. Rodina uprchla v roce 1995 do zahraničí. Následně kočovali po Evropě až do roku 2013, kdy byla zlegalizována domácí výuka. Parsifal během této doby dvakrát neúspěšně žádal o prezidentskou milost.

Vůdce sekty, který zatracoval lékaře, ale léčitele a jasnovidce naopak velebil později společenství opustil. „Parsifal má jinou partnerku a vede své webové stránky o bylinkářství. Našla jsem na něj kontakt a napsala mu. Odepsal vstřícně a já ho požádala, aby zbylým lidem ve společenství napsal, že není Mesiáš. Že to potřebují slyšet od něj, aby se zbavili strachu, že se stanou zrádci,“ uvedla nyní pro Blesk Kristýna Arbesová. Ta byla v Parsifalově sektě od roku 1993 a nakonec z ní v roce 2010 s manželem a dětmi utekla.

Sekta podle ní dnes funguje dál. „Vede ji Lucie Dvorská, která pár zbývajících členů udržuje v přesvědčení, že vše jde podle plánu. A že Janův odchod je jen epizodka kvůli hříchům lidí na Zemi. Lidé jí a jejím dnes už dospělým dětem stále posílají peníze,“ zdůraznila Arbesová.

Slavná česká herečka Milena Dvorská se kdysi nechala okouzlit bulharským studentem režie Orfeiem Cokovem. Vzali se v jeho rodné zemi. On chtěl zůstat v Bulharsku, ona se nechtěla vzdát života v Praze. Když se rozhodli pro rozchod, herečka zjistila, že je těhotná. Manžel o dítě neměl zájem. Lucie vyrůstala bez otce, a když později vstoupila do sekty, její matka si to až do své smrti v roce 2009 vyčítala.

Jan Dietrich Dvorský žije v současnosti v Mladé Vožici na Táborsku s přítelkyní Káťou.